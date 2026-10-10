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        Haberler Bilgi 10 EKİM 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

        10 EKİM 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

        10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugünkü maç programına göre Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de birbirinden kritik maçlar futbolseverleri bekliyor olacak. Süper Lig'de Samsunspor-Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmaları günün öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor. Avrupa liglerinde de heyecan devam ederken sporseverler "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Ekim 2026 maç programı ve canlı yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 12:36 Güncelleme:
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        1

        10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?’’ sorularına yanıt aranıyor. Bugünkü maç programına göre Trendyol Süper Lig'de günün dikkat çeken maçlarında Samsunspor, Trabzonspor'u ağırlarken Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1’de de önemli mücadeleler oynanacak. Peki, bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 10 Ekim 2026 günün maç takvimi.

        2

        10 EKİM 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Süper Lig

        13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler (beIN SPORTS 2)

        16.00 Samsunspor - Trabzonspor (beIN SPORTS 1)

        16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK (beIN SPORTS 2)

        19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (beIN SPORTS 1)

        3

        Trendyol 1. Lig

        13.30 Boluspor - Antalyaspor (TRT Spor)

        16.00 Iğdır FK - Batman Petrolspor (TRT Spor)

        19.00 İstanbulspor - Esenler Erokspor (TRT Avaz)

        19.00 Kayserispor - Manisa FK (TRT Spor)

        4

        TFF 2. Lig

        14.30 Sebat SK - 68 Aksarayspor Belediyespor

        15.00 Ankaraspor - İnegöl Kafkas SK

        15.30 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Isparta 32 SK

        15.30 Çorluspor 1947 - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

        19.00 Muş SK - GMG Kastamonuspor

        19.00 Aliağa Futbol - Menemen FK

        5

        İngiltere Premier Lig

        14.30 Arsenal - Leeds United (beIN SPORTS 3)

        17.00 Aston Villa - Brentford (beIN SPORTS MAX 1)

        17.00 Chelsea - Bournemouth (beIN SPORTS 3)

        17.00 Ipswich Town - Fulham (beIN CONNECT)

        17.00 Sunderland - Brighton (beIN SPORTS MAX 2)

        19.30 Manchester United - Tottenham (beIN SPORTS MAX 3)

        6

        İspanya La Liga

        15.00 Rayo Vallecano - Athletic Bilbao (S Sport)

        17.15 Alaves - Atletico Madrid (S Sport)

        19.30 Barcelona - Getafe (S Sport)

        22.00 Real Madrid - Villarreal (S Sport)

        7

        Almanya Bundesliga

        16.30 Augsburg - Bayern Münih (S Sport)

        16.30 Hoffenheim - Hamburg (S Sport)

        16.30 Mainz - Bayer Leverkusen (S Sport)

        19.30 Leipzig - Eintracht Frankfurt (S Sport)

        8

        İtalya Serie A

        16.00 Genoa - Fiorentina (S Sport)

        19.00 Inter - Parma (S Sport)

        21.45 Napoli - Frosinone (S Sport)

        9

        Fransa Ligue 1

        18.15 Lille - Le Havre (beIN SPORTS)

        21.45 Paris Saint-Germain - Le Mans FC (beIN SPORTS)

        21.45 Monaco - Toulouse (beIN SPORTS)

        21.45 Lorient - Paris FC (beIN SPORTS)

        21.45 Brest - Angers (beIN SPORTS)

        10

        Portekiz Ligi

        17.30 Casa Pia - Santa Clara

        20.00 Marítimo - Porto

        22.30 Académico de Viseu - Estoril Praia

        11

        Hollanda Eredivisie

        17.30 Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam

        19.45 Feyenoord - AZ Alkmaar

        21.00 Fortuna Sittard - Twente

        22.00 Ajax - NEC Nijmegen

        12
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