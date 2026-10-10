10 EKİM 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları saat kaçta ve hangi kanalda?
10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugünkü maç programına göre Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de birbirinden kritik maçlar futbolseverleri bekliyor olacak. Süper Lig'de Samsunspor-Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmaları günün öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor. Avrupa liglerinde de heyecan devam ederken sporseverler "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Ekim 2026 maç programı ve canlı yayın bilgileri...
10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?’’ sorularına yanıt aranıyor. Bugünkü maç programına göre Trendyol Süper Lig'de günün dikkat çeken maçlarında Samsunspor, Trabzonspor'u ağırlarken Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1’de de önemli mücadeleler oynanacak. Peki, bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 10 Ekim 2026 günün maç takvimi.
10 EKİM 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler (beIN SPORTS 2)
16.00 Samsunspor - Trabzonspor (beIN SPORTS 1)
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK (beIN SPORTS 2)
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (beIN SPORTS 1)
Trendyol 1. Lig
13.30 Boluspor - Antalyaspor (TRT Spor)
16.00 Iğdır FK - Batman Petrolspor (TRT Spor)
19.00 İstanbulspor - Esenler Erokspor (TRT Avaz)
19.00 Kayserispor - Manisa FK (TRT Spor)
TFF 2. Lig
14.30 Sebat SK - 68 Aksarayspor Belediyespor
15.00 Ankaraspor - İnegöl Kafkas SK
15.30 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Isparta 32 SK
15.30 Çorluspor 1947 - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
19.00 Muş SK - GMG Kastamonuspor
19.00 Aliağa Futbol - Menemen FK
İngiltere Premier Lig
14.30 Arsenal - Leeds United (beIN SPORTS 3)
17.00 Aston Villa - Brentford (beIN SPORTS MAX 1)
17.00 Chelsea - Bournemouth (beIN SPORTS 3)
17.00 Ipswich Town - Fulham (beIN CONNECT)
17.00 Sunderland - Brighton (beIN SPORTS MAX 2)
19.30 Manchester United - Tottenham (beIN SPORTS MAX 3)
İspanya La Liga
15.00 Rayo Vallecano - Athletic Bilbao (S Sport)
17.15 Alaves - Atletico Madrid (S Sport)
19.30 Barcelona - Getafe (S Sport)
22.00 Real Madrid - Villarreal (S Sport)
Almanya Bundesliga
16.30 Augsburg - Bayern Münih (S Sport)
16.30 Hoffenheim - Hamburg (S Sport)
16.30 Mainz - Bayer Leverkusen (S Sport)
19.30 Leipzig - Eintracht Frankfurt (S Sport)
İtalya Serie A
16.00 Genoa - Fiorentina (S Sport)
19.00 Inter - Parma (S Sport)
21.45 Napoli - Frosinone (S Sport)
Fransa Ligue 1
18.15 Lille - Le Havre (beIN SPORTS)
21.45 Paris Saint-Germain - Le Mans FC (beIN SPORTS)
21.45 Monaco - Toulouse (beIN SPORTS)
21.45 Lorient - Paris FC (beIN SPORTS)
21.45 Brest - Angers (beIN SPORTS)