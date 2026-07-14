12. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2026 | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi infaz düzenlemesi ve af var mı? 12. Yargı Paketi maddeleri neler?
Adalet sisteminde köklü değişiklikler getirmesi beklenen 12. Yargı Paketiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle infaz düzenlemesi ve olası af iddiaları gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alırken, kulislerde konuşulan detaylar kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak, infaz düzenlemesi ve af var mı? Tüm ayrıntılar haberimizde.
Adalet sisteminde köklü değişiklikler getirmesi beklenen 12. Yargı Paketiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle infaz düzenlemesi ve olası af iddiaları gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alırken, kulislerde konuşulan detaylar kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak, infaz düzenlemesi ve af var mı? Tüm ayrıntılar haberimizde.
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu’ndan geçen 12. Yargı Paketi, yasama sürecinin bir sonraki adımı olan Genel Kurul görüşmeleri için sıra bekliyor. Teklifin burada kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulması, ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte pakette yer alan düzenlemelerin kademeli olarak hayata geçirilmesi ve uygulama detaylarının ilgili kurumlar tarafından netleştirilmesi öngörülüyor.
İNFAZ DÜZENLEMESİ VE AF ÇIKACAK MI?
12. Yargı Paketi kapsamında kamuoyunun yakından takip ettiği genel af ve geniş kapsamlı infaz indirimi beklentilerine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Hazırlanan teklif metninde, tüm hükümlüleri kapsayacak bir af hükmüne yer verilmezken, gündeme gelen af iddialarının mevcut düzenlemelerle karşılık bulmadığı belirtiliyor. Bu kapsamda paketin mevcut haliyle herhangi bir genel af ya da kapsamlı infaz affı getirmesi beklenmiyor. Ancak Meclis görüşmeleri sırasında teklif üzerinde değişiklik yapılması ihtimali bulunurken, kesin hükümler yasama sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ İÇERİĞİ
12. Yargı Paketi ile birlikte yargı süreçlerinin daha etkin ve hızlı işlemesine yönelik çeşitli düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Teklif kapsamında, miras kalan taşınmazların devri ve satış işlemlerine ilişkin yeni uygulamalar, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) sistemine yönelik değişiklikler, bilirkişilik mekanizmasının güçlendirilmesine dönük adımlar ve dava süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanmasını amaçlayan düzenlemeler bulunuyor. Bunun yanı sıra, kamuoyunda “IBAN mağdurları” olarak ifade edilen kişilerle ilgili ceza indirimi uygulanmasının önünü açabilecek hükümler de pakette öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.