12. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2026 | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi infaz düzenlemesi ve af var mı? 12. Yargı Paketi maddeleri neler?

İNFAZ DÜZENLEMESİ VE AF ÇIKACAK MI?

12. Yargı Paketi kapsamında kamuoyunun yakından takip ettiği genel af ve geniş kapsamlı infaz indirimi beklentilerine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Hazırlanan teklif metninde, tüm hükümlüleri kapsayacak bir af hükmüne yer verilmezken, gündeme gelen af iddialarının mevcut düzenlemelerle karşılık bulmadığı belirtiliyor. Bu kapsamda paketin mevcut haliyle herhangi bir genel af ya da kapsamlı infaz affı getirmesi beklenmiyor. Ancak Meclis görüşmeleri sırasında teklif üzerinde değişiklik yapılması ihtimali bulunurken, kesin hükümler yasama sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.