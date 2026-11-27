13. YARGI PAKETİ SON DURUM: 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, içeriği ne, af düzenlemesi var mı, Meclis’ten geçti mi?
Adalet Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelecek açıklamalarla 13. Yargı Paketi son dakika haberleri güncelleniyor. Yargı sürecinin hızlanmasından ceza infaz düzenlemelerine kadar pek çok konuyu içinde barındıran yargı paketinde yapılacak düzenlemeler merak konusu. 13. Yargı Paketi henüz TBMM'ye sunulmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, paketin 2027 bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e sunulacağını açıkladı. Peki 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, içeriğinde infaz ve af düzenlemesi var mı?
13. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayılandıktan sonra özellikle infaz düzenlemesi, ceza uygulamaları ve diğer hukuki değişiklikler, paketin tüm içeriği vatandaşların odağında yer alacak. 13. Yargı Paketi'nin TBMM'ye sunulmasıyla birlikte, Anayasa Mahkemesinin süresiz nafakaya ilişkin iptal kararı doğrultusunda yeni bir yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Peki 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler, af düzenlemesi var mı?
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası heyetini Ankara Hakimevi'nde kabul ederek talep ve önerilerini dinledi, yöneltilen soruları yanıtladı.
Heyettekilerin taleplerini dinleyen, sorularını yanıtlayan Gürlek, bir soru üzerine 13. Yargı Paketi ile dolandırıcılık suçları ve sosyal medya kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler getirileceğini kaydetti. Gürlek, "Özellikle sosyal medya yasası bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Bu 13. Yargı Paketi'nde bütçe görüşmelerinden sonra inşallah Meclis'e gelecek. Orada milletvekillerimizin takdiriyle de inşallah o konu çıkacak. Tabii burada kişisel verilerle ilgili olarak biz hassasiyet güdüyoruz." bilgisini paylaştı.
Gürlek yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Hakim ve savcı atamalarında, dosyada verdikleri isabetli kararlar ile belirlenen süre içinde karar verip vermediklerinin de dikkate alınacağını bildiren Gürlek, "Hakim savcılarımız performans ve mesleki başarı kriterine göre ve davalarını makul sürede bitirmesi kriterine göre artık ataması yapılacak ya da üst makam, ünvanlı makam bunlara göre talep edecek. Bazı davaların kısa sürede bitirilmesi için inşallah 13. Yargı Paketi'nde de ele alınacak." diye konuştu.
13. Yargı paketi henüz çıkmadı. Bakan Gürlek, paketin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis’e sunulacağını belirtti. Ancak paketin ne zaman kabul edileceği ve yürürlüğe gireceği henüz belli değil.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER, İÇERİĞİNDE HANGİ DÜZENLEMELER VAR?
Yeni yargı paketinin yaklaşık 24-25 maddeden oluşması bekleniyor. Henüz resmî kanun teklifi açıklanmadığı için kesinleşmiş bir madde listesi bulunmuyor. Bakanlık açıklamalarına ve gündeme yansıyan çalışmalara göre öne çıkan başlıklar şöyle:
Yargılamaların hızlandırılması: Uzun süren davaların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeler.
Kişisel verilerin korunması: Kişisel bilgilerin hukuka aykırı kullanımının önlenmesine yönelik düzenlemeler.
Kira ve tahliye davaları: Kira uyuşmazlıklarından kaynaklanan yargılama süreçlerinin hızlandırılması.
Boşanma ve aile hukuku: Boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması ve aile hukukundaki bazı süreçlerin yeniden ele alınması.
İş davaları: İş uyuşmazlıklarının daha hızlı çözüme kavuşturulmasına yönelik adımlar.
Sosyal medya düzenlemesi: Sosyal medya kullanımına ve dijital platformlardaki hesaplara ilişkin yeni kurallar.
Dolandırıcılıkla mücadele: Özellikle dijital ortamda gerçekleştirilen dolandırıcılık suçlarına karşı yeni önlemler.
Bu başlıkların tamamının kanun teklifinde yer alacağı kesinleşmiş değil. Nihai kapsam, teklif TBMM'ye sunulduğunda ortaya çıkacak.
SÜRESİZ NAFAKA DÜZENLEMESİ 13. YARGI PAKETİ'NDE YER ALACAK MI?
13. Yargı Paketi ile ilgili merak edilen konuların başında süresiz nafaka ve boşanma davalarına yönelik olası değişiklikler geliyor. Özellikle nafakanın ne kadar süreyle ödeneceği, nafaka miktarının nasıl belirleneceği ve boşanma sonrasında tarafların haklarının nasıl korunacağı kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Yeni düzenlemede, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının dikkate alınması, evlilik süresi ile nafaka süresi arasındaki ilişkinin yeniden değerlendirilmesi gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca uzun süren boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlanması ve mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması da üzerinde durulan başlıklar arasında yer alıyor.
Nafakanın süresi, ödemekoşulları ve boşanma davalarına ilişkin olası değişikliklerin 13. Yargı Paketi'nde yer alıp almayacağı,TBMM'ye sunulacak kanun teklifiyle belli olacak. Bu nedenle düzenlemenin içeriği ve uygulamanın nasılşekilleneceği konusunda resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.
13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?
13. Yargı Paketi'nde genel af düzenlemesi bulunduğuna ilişkin resmî bir açıklama veya TBMM'ye sunulmuş kanun teklifi yok.
İNFAZ İNDİRİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
13. Yargı Paketi kapsamında bütün hükümlüleri kapsayacak yeni bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik düzenlemesi kesinleşmiş değil.