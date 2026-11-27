13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası heyetini Ankara Hakimevi'nde kabul ederek talep ve önerilerini dinledi, yöneltilen soruları yanıtladı.

Heyettekilerin taleplerini dinleyen, sorularını yanıtlayan Gürlek, bir soru üzerine 13. Yargı Paketi ile dolandırıcılık suçları ve sosyal medya kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler getirileceğini kaydetti. Gürlek, "Özellikle sosyal medya yasası bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Bu 13. Yargı Paketi'nde bütçe görüşmelerinden sonra inşallah Meclis'e gelecek. Orada milletvekillerimizin takdiriyle de inşallah o konu çıkacak. Tabii burada kişisel verilerle ilgili olarak biz hassasiyet güdüyoruz." bilgisini paylaştı.

Gürlek yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Hakim ve savcı atamalarında, dosyada verdikleri isabetli kararlar ile belirlenen süre içinde karar verip vermediklerinin de dikkate alınacağını bildiren Gürlek, "Hakim savcılarımız performans ve mesleki başarı kriterine göre ve davalarını makul sürede bitirmesi kriterine göre artık ataması yapılacak ya da üst makam, ünvanlı makam bunlara göre talep edecek. Bazı davaların kısa sürede bitirilmesi için inşallah 13. Yargı Paketi'nde de ele alınacak." diye konuştu.

13. Yargı paketi henüz çıkmadı. Bakan Gürlek, paketin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis’e sunulacağını belirtti. Ancak paketin ne zaman kabul edileceği ve yürürlüğe gireceği henüz belli değil.