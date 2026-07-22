2026-2027 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ: Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik yapmak isteyen adaylar için başvuru süreci her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülen başvurulara dair detaylar merak edilirken, adaylar gerekli şartlar, başvuru ekranları ve değerlendirme kriterleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle eğitim fakültesi mezunları ve pedagojik formasyona sahip adaylar için önemli bir fırsat sunan ücretli öğretmenlikte süreçle ilgili tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde.