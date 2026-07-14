2026 ADLİ TATİL TAKVİMİ | Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Adli tatil sürecinde hangi davalar görülür?
Bu yılın adli tatil tarihleri, devam eden dava ve hukuki işlemleri bulunan vatandaşların yanı sıra yargı çalışanları tarafından da araştırılıyor. Mahkemelerde yalnızca belirli işlerin görüldüğü bu dönemde duruşma takvimi büyük ölçüde yavaşlarken, hâkimler, savcılar ve adliye personeli de yıllık izinlerini kullanıyor. Peki, 2026 adli tatili hangi tarihte başlayacak, ne zaman sona erecek ve toplam kaç gün sürecek? İşte adli tatil takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Duruşma ve dava takvimlerinde geçici değişikliklere yol açan 2026 adli tatil dönemi yaklaşıyor. Yargı faaliyetlerinin tamamen durmadığı, ancak belirli dosya ve işlemlerle sınırlandığı bu süreç; avukatlar, adliye çalışanları ve devam eden yargılaması bulunan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Adli tatilin hangi gün başlayacağı, ne zaman tamamlanacağı ve hangi davaların görülmeyi sürdüreceği merak ediliyor. İşte 2026 adli tatil takvimi ve bu dönemde devam edecek yargı işlemlerine ilişkin bilgiler...
ADLİ TATİL 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında düzenlenen uygulamaya göre adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.
Bu süreç, yargı mensuplarının dinlenmesi ve yeni adli yıla hazırlık yapması amacıyla uygulanırken, nöbetçi mahkemeler dışında kalan yargı birimlerinde rutin duruşmalara geçici olarak ara verilecek.
ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan adli tatil süreci, yaklaşık 40 gün boyunca devam etmektedir.
2026 yılı adli tatilinin 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor. Bu tarihle birlikte yargı mensupları için dinlenme dönemi tamamlanmış olacak.
Tatilin bitimini takip eden ilk iş günü olan 1 Eylül 2026 Salı günü ise yeni adli yıl açılacak ve mahkemeler yeniden normal çalışma düzenine dönecek.
ADLİ TATİL DÖNEMİNDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR?
Adli tatil, yargı faaliyetlerinin tamamen durduğu bir dönem değildir. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla "ivedi" sayılan şu işlemler devam eder:
İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları,
Nafaka davaları ve soybağına ilişkin acil işler,
Tutuklu işler (Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri),
İş kazasından doğan tazminat davaları,
Hizmet akdi veya iş sözleşmesi uyarınca açılan davalar,
Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları.