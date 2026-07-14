2026 ADLİ TATİL TAKVİMİ | Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Adli tatil sürecinde hangi davalar görülür?

Duruşma ve dava takvimlerinde geçici değişikliklere yol açan 2026 adli tatil dönemi yaklaşıyor. Yargı faaliyetlerinin tamamen durmadığı, ancak belirli dosya ve işlemlerle sınırlandığı bu süreç; avukatlar, adliye çalışanları ve devam eden yargılaması bulunan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Adli tatilin hangi gün başlayacağı, ne zaman tamamlanacağı ve hangi davaların görülmeyi sürdüreceği merak ediliyor. İşte 2026 adli tatil takvimi ve bu dönemde devam edecek yargı işlemlerine ilişkin bilgiler...