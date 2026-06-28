2026 MEVLİD KANDİLİ || Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kandil gecesi neler yapılır?

İslam alemi için derin anlamlar taşıyan Mevlid Kandili’nin 2026 yılında hangi tarihte kutlanacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Hz. Muhammed’in dünyaya teşrif ettiği geceyi anmak amacıyla idrak edilen bu mübarek zaman dilimi, her yıl olduğu gibi yine ibadet, dua ve manevi atmosferle karşılanacak. Peki, 2026’da Mevlid Kandili hangi gün gerçekleşecek? Bu anlamlı gecede hangi ibadetler yapılır? Tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.