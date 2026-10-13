Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Akasya Durağı’nın Gülbin’iydi! Aslı Altaylar’ın son hali görenleri şaşırttı

        Akasya Durağı’nın Gülbin’iydi! Aslı Altaylar’ın son hali görenleri şaşırttı

        Bir dönemin sevilen dizisi Akasya Durağı'nda Gülbin karakteriyle hafızalara kazınan Aslı Altaylar, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi ve son görünümü hayranlarının ilgisini çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 14:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bir dönemin televizyon ekranlarına damga vuran yapımlarından Akasya Durağı, aradan geçen yıllara rağmen oyuncularıyla konuşulmaya devam ediyor. Dizide Sinan’ın eşi Gülbin karakterini canlandıran Aslı Altaylar da son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Doğal tarzı ve enerjik görünümüyle takipçilerinin beğenisini toplayan oyuncunun son hali, dizinin hayranlarına eski günleri yeniden hatırlattı.

        2

        AKASYA DURAĞI’NIN GÜLBİN’İ ASLI ALTAYLAR YENİDEN GÜNDEMDE

        2008-2012 yılları arasında ekranlara gelen Akasya Durağı, renkli karakterleri ve eğlenceli hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin unutulmaz karakterlerinden Gülbin’e hayat veren Aslı Altaylar, performansıyla izleyicilerin hafızasında yer edindi.

        Dizinin eski oyuncularının yıllar sonraki görünümleri merak konusu olurken Altaylar da sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı haline geldi.

        3

        ASLI ALTAYLAR’IN SON HALİ BEĞENİ TOPLADI

        Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin karşısına çıkan Aslı Altaylar, tarzı ve enerjik görünümüyle beğeni topluyor. Oyuncunun paylaşımlarına gelen yorumlar, Akasya Durağı izleyicilerinin Gülbin karakterini unutmadığını bir kez daha gösteriyor.

        4

        ASLI ALTAYLAR KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

        1980 yılında dünyaya gelen ve aslen Rizeli olan Aslı Altaylar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini Çiçek Taksi dizisiyle yaşayan oyuncu, Akasya Durağı’nda canlandırdığı Gülbin karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

        5

        Altaylar, 2002 yılında Hititler, 2003 yılında Giz filmlerinde rol aldı. 2017 yapımı Ketenpere filminde de yer alan oyuncu, 2019 yılında Yalan Dolan filminde Ayten karakterini canlandırdı. Bizim Hikaye, Arka Sokaklar ve Çocukluk gibi yapımlarda da rol alan Altaylar, farklı projelerdeki performansıyla izleyici karşısına çıktı.

        6

        İşte, Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son hali...

        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        ÖNERİLEN VİDEO
        #son hali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 13 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ekim 2026 haberleri
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        AKOM saat vererek uyardı!
        AKOM saat vererek uyardı!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Leo'nun baba göbeği
        Leo'nun baba göbeği
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        O yoruma yanıt verdi
        O yoruma yanıt verdi