Akasya Durağı’nın Gülbin’iydi! Aslı Altaylar’ın son hali görenleri şaşırttı
Bir dönemin sevilen dizisi Akasya Durağı'nda Gülbin karakteriyle hafızalara kazınan Aslı Altaylar, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi ve son görünümü hayranlarının ilgisini çekti.
Bir dönemin televizyon ekranlarına damga vuran yapımlarından Akasya Durağı, aradan geçen yıllara rağmen oyuncularıyla konuşulmaya devam ediyor. Dizide Sinan’ın eşi Gülbin karakterini canlandıran Aslı Altaylar da son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Doğal tarzı ve enerjik görünümüyle takipçilerinin beğenisini toplayan oyuncunun son hali, dizinin hayranlarına eski günleri yeniden hatırlattı.
AKASYA DURAĞI’NIN GÜLBİN’İ ASLI ALTAYLAR YENİDEN GÜNDEMDE
2008-2012 yılları arasında ekranlara gelen Akasya Durağı, renkli karakterleri ve eğlenceli hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin unutulmaz karakterlerinden Gülbin’e hayat veren Aslı Altaylar, performansıyla izleyicilerin hafızasında yer edindi.
Dizinin eski oyuncularının yıllar sonraki görünümleri merak konusu olurken Altaylar da sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı haline geldi.
ASLI ALTAYLAR’IN SON HALİ BEĞENİ TOPLADI
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin karşısına çıkan Aslı Altaylar, tarzı ve enerjik görünümüyle beğeni topluyor. Oyuncunun paylaşımlarına gelen yorumlar, Akasya Durağı izleyicilerinin Gülbin karakterini unutmadığını bir kez daha gösteriyor.
ASLI ALTAYLAR KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1980 yılında dünyaya gelen ve aslen Rizeli olan Aslı Altaylar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini Çiçek Taksi dizisiyle yaşayan oyuncu, Akasya Durağı’nda canlandırdığı Gülbin karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
Altaylar, 2002 yılında Hititler, 2003 yılında Giz filmlerinde rol aldı. 2017 yapımı Ketenpere filminde de yer alan oyuncu, 2019 yılında Yalan Dolan filminde Ayten karakterini canlandırdı. Bizim Hikaye, Arka Sokaklar ve Çocukluk gibi yapımlarda da rol alan Altaylar, farklı projelerdeki performansıyla izleyici karşısına çıktı.
İşte, Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son hali...