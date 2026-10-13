Akasya Durağı’nın Gülbin’iydi! Aslı Altaylar’ın son hali görenleri şaşırttı

Bir dönemin televizyon ekranlarına damga vuran yapımlarından Akasya Durağı, aradan geçen yıllara rağmen oyuncularıyla konuşulmaya devam ediyor. Dizide Sinan’ın eşi Gülbin karakterini canlandıran Aslı Altaylar da son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Doğal tarzı ve enerjik görünümüyle takipçilerinin beğenisini toplayan oyuncunun son hali, dizinin hayranlarına eski günleri yeniden hatırlattı.