Çay bahçesine 400 kiloluk 'çay bardağı salıncak' kurdular

Rize'de demir doğrama ustası Servet Genç tarafından çay bahçesine 10 günlük çalışmayla 400 kilo ağırlığında, 3 metre yüksekliğinde çay bardağı şeklinde salıncak kuruldu. 'Sallama çay' adı verdikleri salıncağın ilgi odağı olduğunu belirten Genç, "Arkadaşlarla otururken 'Rize'mizi tanıtacak farklı ne ... Daha Fazla Göster Rize'de demir doğrama ustası Servet Genç tarafından çay bahçesine 10 günlük çalışmayla 400 kilo ağırlığında, 3 metre yüksekliğinde çay bardağı şeklinde salıncak kuruldu. 'Sallama çay' adı verdikleri salıncağın ilgi odağı olduğunu belirten Genç, "Arkadaşlarla otururken 'Rize'mizi tanıtacak farklı ne yapabiliriz?' diye konuştuk. Çay bardağı fikri çıktı, bunu salıncağa çevirdik. Tepkiler çok güzel, gelenler memnun, 'sallama çay' diyorlar. Farklı tasarımlar üzerinde çalışıyoruz" dedi. (DHA) Daha Az Göster