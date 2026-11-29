ALES 3 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2026 ALES/3 kaç dakika sürecek, en erken saat kaçta çıkılır?
2026 ALES/3 sınavı için geri sayım sona ererken adayların gündeminde oturumun başlangıç ve bitiş saatleri, sınav süresi ve erken çıkış kuralları yer alıyor. ÖSYM tarafından uygulanacak sınav öncesinde adaylar, bina giriş saatinden sınav salonundan ayrılabilecekleri zamana kadar tüm ayrıntıları araştırıyor. Peki, ALES 3 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve sınavdan en erken saat kaçta çıkılabilecek? İşte, 2026 ALES 3 oturumu başlangıç ve bitiş saati hakkında merak edilenler…
2026-ALES/3 oturumunda adaylar sayısal ve sözel testlerde yer alan toplam 100 soruyu yanıtlayacak. Sınav günü uygulanacak kurallar doğrultusunda bina giriş saatine dikkat edilmesi gerekirken, adayların sınav salonundan erken ayrılabilmesi için de belirli süre koşulları bulunuyor. Sınava katılacak adayların sınav giriş belgelerini önceden kontrol etmesi ve ÖSYM'nin belirlediği kurallara uygun hareket etmesi gerekiyor. Peki, ALES sınavından en erken saat kaçta çıkılır?
2026 ALES/3 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncü oturumu, 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
Adayların sınav binalarında en geç saat 10.00'da hazır bulunması gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra sınav binasına giriş yapılamayacak. Bu nedenle adayların sınav merkezlerine ulaşım için gerekli zamanı önceden planlaması önem taşıyor.
ALES 3 KAÇ DAKİKA SÜRECEK, SAAT KAÇTA BİTECEK?
2026 ALES/3 sınavında adaylara toplam 150 dakika, yani 2 saat 30 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavın normal süresine göre 12.45'te tamamlanması bekleniyor.
Sınavda sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru bulunacak. Adaylar, kendilerine verilen süre içerisinde her iki testteki soruları yanıtlayacak.
ALES SINAVINDAN EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILIR?
ALES/3 sınavında adayların sınav salonundan erken ayrılabilmesi için belirli süre kuralları uygulanıyor. Sınavın ilk 90 dakikası dolmadan ve son 15 dakikası içerisinde salonu terk etmek mümkün değil.
Saat 10.15'te başlayan sınavda ilk 90 dakikanın tamamlanmasıyla adaylar en erken 11.45'te salondan çıkabilecek. Sınavın bitimine son 15 dakika kala ise salondan ayrılmaya izin verilmeyecek.
ALES 3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2026-ALES/3 sınavına katılacak adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebilecek.
Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Sınav günü adayların fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi bulundurması gerekiyor.
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026-ALES/3 sonuçları 17 Aralık 2026 Perşembe günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek. Sınav sonuç belgeleri adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek.