ALES/3 sınavı için geri sayım! ALES saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek, kaç soru sorulacak, sınav kaç dakika sürecek?
Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılacağı 2026-ALES/3 sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav öncesinde adaylar, sınav giriş belgelerinin nereden ve nasıl alınacağını araştırıyor. Sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini öğrenmek isteyenler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ni yakından takip ediyor. ALES/3 oturumuna katılacak adayların sınav günü öncesinde giriş belgelerini kontrol etmeleri gerekiyor. Sınavın başlama saati ve bina giriş kuralları da adayların gündeminde yer alıyor. Peki ALES/3 ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak ve giriş belgesi nasıl sorgulanacak? İşte ALES/3 sınav tarihi, saati ve sınav giriş belgesine ilişkin merak edilenler...
2026 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerine ulaşmak için ÖSYM'nin duyurularını takip ediyor. Sınav giriş belgesi, adayların sınava alınabilmesi için gerekli belgeler arasında bulunuyor. Bu nedenle sınav öncesinde belgenin kontrol edilmesi ve çıktısının alınması önem taşıyor. Peki ALES saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek, ALES/3 kaç soru sorulacak, sınav kaç dakika sürecek? İşte ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
ALES/3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
ÖSYM takvimine göre 2026-ALES/3 sınavı 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar için en önemli uyarı ise bina giriş saatine ilişkin oldu.
ÖSYM'nin açıklamasına göre saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak. Bu nedenle adayların sınav merkezlerine erken gitmeleri ve kimlik kontrolleri için yeterli zamanı ayırmaları gerekiyor.
ALES/3 SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
2026-ALES/3 sınavında adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltilecek. Her iki testte 50'şer soru bulunacak.
Adaylara soruları yanıtlamaları için toplam 150 dakika süre verilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve normal süre kapsamında 12.45'te sona erecek. Ek süre kullanma hakkı bulunan adaylar için sınav süresi farklılık gösterebilecek.
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarih de ÖSYM'nin sınav takviminde yer aldı. Buna göre 29 Kasım'da düzenlenecek sınavın sonuçları 17 Aralık 2026 tarihinde ilan edilecek.
Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. ALES puanları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2026-ALES/3 sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından 18 Kasım 2026 tarihinde saat 14.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebiliyor.
Sınav giriş belgesinde adayların sınava girecekleri bina, salon ve sınav yeri bilgileri bulunuyor. Adayların sınav günü belgelerinin çıktısını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
2026 ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZN