2026 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerine ulaşmak için ÖSYM'nin duyurularını takip ediyor. Sınav giriş belgesi, adayların sınava alınabilmesi için gerekli belgeler arasında bulunuyor. Bu nedenle sınav öncesinde belgenin kontrol edilmesi ve çıktısının alınması önem taşıyor. Peki ALES saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek, ALES/3 kaç soru sorulacak, sınav kaç dakika sürecek? İşte ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...