ALES günü toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Kasım 2026 ALES günü İETT otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?
ALES/3 sınavı için geri sayım sona ererken 29 Kasım Pazar günü İETT otobüs, metro ve metrobüs kullanacak adaylar ulaşım tarifesini araştırıyor. Sınav günü toplu taşıma ücretleri, ücretsiz ulaşım kapsamı ve İstanbulkart kullanımıyla ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki, ALES günü İETT otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi? İşte, 2026 ALES/3 günü toplu taşıma tarifesi hakkında merak edilenler…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınav merkezlerine ulaşım sağlayacak adaylar için toplu taşıma düzenlemeleri şehir bazında farklılık gösteriyor. İstanbul'da sınav belgesini gösteren adaylar ve görevliler ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek. İzmir'de ise sınav merkezlerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla belirli otobüs hatlarında sefer düzenlemesi yapıldı.
ALES GÜNÜ İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da 29 Kasım Pazar günü yapılacak ALES'e katılacak adaylar ve sınavda görevli öğretim görevlileri, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Ulaşım İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre uygulamadan faydalanmak isteyenlerin sınav veya görev belgelerini göstermeleri gerekiyor.
Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Böylece adaylar İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay ve entegrasyona dahil diğer ulaşım araçlarını kullanarak sınav merkezlerine ücretsiz ulaşabilecek.
ALES GÜNÜ ANKARA'DA OTOBÜS VE METRO ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara'da ALES/3 sınavına özel ücretsiz toplu taşıma uygulamasına ilişkin bir duyuru bulunmuyor. EGO Genel Müdürlüğünün ücretsiz ulaşım uygulamalarına ilişkin bilgilendirmesinde sınav günlerinde ücretsiz seyahat hakkı LGS ve YKS adayları için belirtiliyor.
Bu nedenle 29 Kasım Pazar günü ALES'e girecek adaylar için EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY'da sınava özel ücretsiz ulaşım hakkı bulunduğuna dair açıklanmış bir karar bulunmuyor. Adayların mevcut ulaşım tarifesini dikkate alarak yolculuk planı yapması gerekiyor.
ALES GÜNÜ İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İzmir'de ALES/3 nedeniyle ücretsiz toplu taşıma kararı yerine sefer düzenlemesi yapıldı. ESHOT Genel Müdürlüğü, sınav merkezlerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 29 Kasım Pazar günü belirli otobüs hatlarının çalışma saatlerini sınav programına göre düzenledi.
Bu kapsamda 290, 390, 412, 596 ve 690 numaralı hatlar sınav saatlerine uygun şekilde hizmet verecek. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi'ne ulaşım sağlayan 171, 277, 290, 304, 353, 390, 465, 470, 471, 472, 476, 490, 515, 676, 690 ve 878 numaralı hatlarda da 10.00-17.00 saatleri arasında yerleşke içindeki bazı duraklara hizmet verilmeyecek. Bu saatlerde yerleşke içi ulaşım 412 numaralı Tınaztepe-Yerleşke hattıyla sağlanacak.
İzmir'de ALES adayları için genel bir ücretsiz ulaşım uygulaması duyurulmadığından otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarında mevcut ücret tarifesi uygulanacak.
ALES SINAV GÜNÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM HANGİ ŞEHİRLERDE GEÇERLİ?
29 Kasım 2026 ALES/3 sınavı için açıklanan ulaşım uygulamalarına göre İstanbul'da sınav adayları ve görevlileri ücretsiz toplu taşıma hakkından yararlanabilecek. Ankara'da ALES'e özel ücretsiz ulaşım kararı açıklanmazken İzmir'de belirli otobüs hatlarında sefer düzenlemesine gidildi.
Adayların sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmek için toplu taşıma güzergahlarını ve hareket saatlerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.