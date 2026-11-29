Bu kapsamda 290, 390, 412, 596 ve 690 numaralı hatlar sınav saatlerine uygun şekilde hizmet verecek. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi'ne ulaşım sağlayan 171, 277, 290, 304, 353, 390, 465, 470, 471, 472, 476, 490, 515, 676, 690 ve 878 numaralı hatlarda da 10.00-17.00 saatleri arasında yerleşke içindeki bazı duraklara hizmet verilmeyecek. Bu saatlerde yerleşke içi ulaşım 412 numaralı Tınaztepe-Yerleşke hattıyla sağlanacak.

İzmir'de ALES adayları için genel bir ücretsiz ulaşım uygulaması duyurulmadığından otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarında mevcut ücret tarifesi uygulanacak.