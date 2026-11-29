ALES sonuç tarihi belli oldu! 2026 ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları açıklanma tarihi, 2026-ALES/3 sınavına katılan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Akademik kariyer hedefleyen adaylar, sayısal ve sözel testlerden elde ettikleri puanların ilan edileceği tarihi araştırıyor. ÖSYM'nin sınav takviminde ALES/3 sonuç tarihi belli olurken adaylar, sonuç sorgulama ekranının açılacağı günü bekliyor. Peki, 2026 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ALES puanı nasıl öğrenilecek? İşte, 2026 ALES 3 sonuçlarının açıklanacağı tarih…
29 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen ALES/3 sınavının ardından değerlendirme süreci başlayacak. ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlar, adayların lisansüstü eğitim başvuruları ve akademik kadro süreçlerinde kullanacakları puanları belirleyecek. ALES sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar, puanlarını ve başarı durumlarını sorgulayabilecek. İşte, ÖSYM ile 2026 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı hakkında merak edilenler…
2026 ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, ALES/3 sonuçları 17 Aralık 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, belirtilen tarihte sınavdan aldıkları puanları ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ALES/3 sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi'ne giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek.
ALES sonuç sorgulama ekranına https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.