Dilek Gül ile HT 360 - 26 Kasım 2026

MHP lideri Bahçeli'nin siyasi görüşmeleri ve Türkiye'nin terörle mücadelesi gündemdeki yerini koruyor. HT360 ile güncel gelişmeleri takip edin. Habertürk ekranlarında yayınlanan HT360 programında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ve CHP heyetleriyle yaptığı kritik görüşmelerin perde ar... Daha Fazla Göster MHP lideri Bahçeli'nin siyasi görüşmeleri ve Türkiye'nin terörle mücadelesi gündemdeki yerini koruyor. HT360 ile güncel gelişmeleri takip edin. Habertürk ekranlarında yayınlanan HT360 programında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ve CHP heyetleriyle yaptığı kritik görüşmelerin perde arkası ele alınıyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısından yansıyan kararlar ve Türkiye'nin terörle mücadele stratejisi hakkındaki son bilgiler izleyiciye aktarılıyor. Programda ayrıca askeri helikopter kazalarına ilişkin başlatılan idari ve adli süreçler ile yabancı istihbaratın siber casusluk operasyonlarının nasıl engellendiği detaylandırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihlal başvurusunun reddedilmesi gibi siyasi gündem maddeleri de mercek altına alınıyor. Habertürk TV YouTube kanalına abone olarak güncel haberleri ve siyasi analizleri anında takip edebilirsiniz. Daha Az Göster