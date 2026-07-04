ANKARA'DA YOLLAR NE ZAMAN KAPANACAK? NATO zirvesi için Ankara'da hangi yollar kapanacak, ne zaman açılacak? Ankara alternatif yollar listesi

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPANACAK?

NATO Zirvesi toplantılarının gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde trafik kısıtlamaları 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00’de başlayacak ve 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi ve Bahriye Üçok Caddesi’nin tamamı araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi’nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki kısmı ve Sakıp Sabancı Bulvarı’nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümü de trafiğe kapalı olacak.

Belirtilen güzergâhlarda araç parkına izin verilmeyecek. Bu noktalarda park halinde bulunan araçlar ise ekipler tarafından kaldırılacak.

Zirve kapsamında konaklamaların yapılacağı bölgelerde de 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00’den 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar trafik düzenlemesi uygulanacak. Bu süre boyunca belirlenen cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak, söz konusu güzergâhlarda park yapılmasına izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.