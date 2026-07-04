ANKARA'DA YOLLAR NE ZAMAN KAPANACAK? NATO zirvesi için Ankara'da hangi yollar kapanacak, ne zaman açılacak? Ankara alternatif yollar listesi
Başkent Ankara, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi yoğun güvenlik ve trafik tedbirlerine hazırlanıyor. Zirve kapsamında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak, sürücüler ise belirlenen alternatif güzergâhlara yönlendirilecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için kapalı yolları ve alternatif rotaları gösteren "Ankara NATO Zirvesi kapalı yollar haritası"nı yayımladı. Peki, Ankara'da yollar hangi tarihlerde kapanacak, trafiğe kapatılacak güzergahlar hangileri olacak? İşte Ankara kapalı yollar listesi ve alternatif ulaşım detayları…
Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi nedeniyle kent genelinde kapsamlı ulaşım ve güvenlik önlemleri uygulanacak. Zirve süresince bazı cadde, bulvar ve sokaklar araç trafiğine kapatılırken, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar belirlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da kapalı yollar ve yönlendirme yapılacak rotalara ilişkin “Ankara NATO Zirvesi kapalı yollar haritası”nı kamuoyuyla paylaştı. Peki, Ankara’da trafik kısıtlamaları ne zaman başlayacak, hangi yollar araç geçişine kapalı olacak? İşte Ankara’da kapatılacak yollar ve alternatif ulaşım güzergahları haberimizde…
ANKARA'DA YOLLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında uygulanacak trafik tedbirleri belirlenen takvime göre devreye alınacak. Bazı cadde ve sokaklar 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00’den itibaren 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59’a kadar araç trafiğine kapatılacak.
Bazı güzergahlarda ise kısıtlama 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00’de başlayacak ve 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59’a kadar sürecek.
ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPANACAK?
NATO Zirvesi toplantılarının gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde trafik kısıtlamaları 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00’de başlayacak ve 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edecek.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi ve Bahriye Üçok Caddesi’nin tamamı araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi’nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki kısmı ve Sakıp Sabancı Bulvarı’nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümü de trafiğe kapalı olacak.
Belirtilen güzergâhlarda araç parkına izin verilmeyecek. Bu noktalarda park halinde bulunan araçlar ise ekipler tarafından kaldırılacak.
Zirve kapsamında konaklamaların yapılacağı bölgelerde de 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00’den 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar trafik düzenlemesi uygulanacak. Bu süre boyunca belirlenen cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak, söz konusu güzergâhlarda park yapılmasına izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.
YENİMAHALLE İLÇESİ
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. Sokak tamamı, 286. Sokak tamamı, Çamlıca Mahallesi; 147. Sokak tamamı, 145. Sokak tamamı, Selçuk Ecza Deposunun Anadolu Bulvarına bakan giriş kapısı tarafındaki yolun tamamı, Macun Mahallesi; 173. Cadde tamamı, 171.Cadde tamamı, 172.Cadde tamamı, Beştepe Mahallesi; Yaşam Caddesi tamamı, Adalet Sokak tamamı, 5. Sokak tamamı, Nergiz Sokak tamamı, 4. Sokak tamamı, 3. Sokak tamamı, 1. Sokak tamamı,
ÇANKAYA İLÇESİ
Yıldızevler Mahallesi; Kişinev Caddesi tamamı, Jose Marti Caddesi tamamı, 720. Sokak tamamı, 721. Sokak tamamı, Kavaklıdere Mahallesi; Tahran Caddesi tamamı, Billur Sokak tamamı, Bülten Sokak tamamı, Güniz Sokak tamamı, Arjantin Caddesi tamamı, İran Caddesi tamamı, Polonya Caddesi tamamı, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak tamamı, Boğaz Sokak tamamı, Atatürk Bulvarının John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Gülözü Sokak tamamı, Kızılırmak Mahallesi; Ufuk Üniversitesi Caddesi tamamı, 1443. Sokak tamamı 1452. Sokak tamamı, Oğuzlar Mahallesi; 1377.Sokak tamamı, 1380. Sokak tamamı, 1381. Sokak tamamı, Söğütözü Mahallesi; 2168. Sokak tamamı, 2169. Sokak tamamı, 2170. Sokak tamamı; Üniversiteler Mahallesi; ihtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içinde bulunan Cadde ve Sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı tamamı, 1600. Cadde tamamı, 1613. Cadde tamamı
KONUK DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI İLE HEYETLERİN KULLANACAĞI GÜZERGAHLARDA:
Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak İlçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle İlçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümünün tamamı, Özal Bulvarı tamamı, İsmet İnönü Bulvarı tamamı, Ankara Bulvarı tamamı, Anadolu Bulvarı tamamı, Atatürk Bulvarının Sıhhiye Köprü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarının Kepekli Kavşak ile Akköprü arasında kalan bölümü, Dumlupınar Bulvarının İsmet İnönü Bulvarı ile 1596 Cadde arasında kalan bölümü, 1071 Malazgirt Bulvarının Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü,
Türk Kızılayı Caddesi tamamı, Cinnah Caddesi tamamı, Çankaya Caddesi tamamı, Simon Bolivar Caddesi tamamı, Rabindranath Tagore Caddesi tamamı, John F. Kennedy Caddesi tamamı, 2453. Sokak tamamı, sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.
ANKARA ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?
Mevlana Bulvarı'nı Kepekli istikametinden kullanacak sürücülerin alternatif olarak Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi'ni;
Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücülerin ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi'ni;
Anadolu Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi'ni;
Atatürk Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'ni;
Ankara Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi'ni kullanabileceklerdir.
Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini planlarken alternatif güzergâhları tercih etmeleri, trafik işaret ve yönlendirme tabelalarına uymaları önem arz etmektedir.