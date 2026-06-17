AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ: 2026 AÖF yaz okulu ne zaman, kayıt işlemleri ve ders seçimleri hangi tarihte başlıyor?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2026 AÖF yaz okulu takvimine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Bahar dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından yaz okulu kayıtları, ders seçimi işlemleri ve sınav tarihi merak konusu oldu. Peki, AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak, kayıt ve ders seçimi işlemleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2026 AÖF Yaz Okulu takvimine dair ayrıntılar...