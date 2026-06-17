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        Haberler Bilgi Gündem AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ: 2026 AÖF yaz okulu ne zaman, kayıt işlemleri ve ders seçimleri hangi tarihte başlıyor?

        AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ: 2026 AÖF yaz okulu ne zaman, kayıt işlemleri ve ders seçimleri hangi tarihte başlıyor?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okulu sürecine ilişkin takvim öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yaz okuluna katılmak isteyen adaylar, kayıtların ne zaman başlayacağını, ders seçimi işlemlerinin nasıl yapılacağını ve sınavın hangi tarihte uygulanacağını araştırıyor. Peki, 2026 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak, ders seçimi tarihleri belli oldu mu? İşte AÖF yaz okulu kayıt, ders seçimi ve sınav takvimine dair merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 15:27 Güncelleme:
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        1

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2026 AÖF yaz okulu takvimine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Bahar dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından yaz okulu kayıtları, ders seçimi işlemleri ve sınav tarihi merak konusu oldu. Peki, AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak, kayıt ve ders seçimi işlemleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2026 AÖF Yaz Okulu takvimine dair ayrıntılar...

        2

        AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

        AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        3

        AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Açıköğretim Fakültesi’nin 2025-2026 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt sürecine ilişkin duyuru yayımlandı. AÖF kayıt işlemleri 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak ve 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.

        4

        AÖF KAYIT İŞLEMİ VE DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

        AÖF yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, ders seçimi işlemlerini tamamlaması ve kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.

        Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklar.

        Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Bilgi Sistemi”, “Ders Ekle-Sil İşlemleri” bağlantısından yapılacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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