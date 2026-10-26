BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ CANLI İZLE KANALI: 2026 Ballon d'Or ne zaman verilecek, saat kaçta? Altın Top ödül töreni hangi kanalda? İşte Ballon d'Or 2026 adayları!
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) için nefesler tutuldu. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Erling Haaland ve Harry Kane gibi yıldızların yarıştığı Altın Top'un yeni sahibi bugün belli olacak. Londra'da düzenlenecek görkemli törende yılın en iyi erkek ve kadın futbolcularının yanı sıra diğer kategorilerde ödüle layık görülen isimler de açıklanacak. Peki, Ballon d'Or 2026 ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ballon d'Or 2026 adayları kimler? İşte Ballon d'Or 2026 töreninin yayın bilgileri ve bu yılki Altın Top adayları listesi…
Dünya futbolunun en büyük yıldızları, Ballon d'Or ödül töreninde bir araya geliyor. France Football ile UEFA iş birliğinde düzenlenen organizasyon, 70. yılına özel olarak tarihinde ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilecek. London Palladium Tiyatrosu'nun ev sahipliği yapacağı gecede erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcuları açıklanacak. Geçen yılın kazananı Ousmane Dembele yeniden zirveye çıkmak için yarışırken Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland ve Harry Kane gibi yıldızlar da Altın Top için mücadele edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği törende en iyi genç oyuncu, kaleci, teknik direktör ve kulüp ödülleri de sahiplerini bulacak. Peki Ballon d’Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Ballon d’Or 2026 adayları ve Altın Top ödül töreni canlı yayın bilgileri ve tarihi geceye ilişkin merak edilenler…
BALLON D'OR 2026 ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim Pazartesi günü (bu akşam) düzenlenecek.
Londra'daki London Palladium Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek organizasyon, İngiltere saatiyle 20.00'de, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
Törenin sunuculuğunu eski Fransız futbolcu Thierry Henry ile spor sunucusu Kate Scott üstlenecek.
2026 BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Futbolseverlerin merakla beklediği Ballon d'Or 2026 ödül töreni, Tivibu Spor 1 ekranlarından ve Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Dünyanın önde gelen futbolcularını, teknik direktörlerini ve kulüp temsilcilerini buluşturacak gecede ödüller sahiplerine teslim edilecek.
Ödül töreninin resmi internet sitesi https://ballondor.com/ üzerinden de organizasyona ilişkin açıklamalar, aday bilgileri ve sonuçlar takip edilebilecek.
2026 BALLON D'OR KAZANANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ballon d'Or 2026 ödülünü kazanan futbolcu henüz açıklanmadı. Erkekler ve kadınlarda yılın en iyi oyuncuları, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak Londra'daki törende duyurulacak.
Dünyanın en büyük futbol yıldızlarının katılacağı gecede Altın Top'un yeni sahibiyle birlikte diğer kategorilerdeki kazananlar da belli olacak.
2026 BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?
Erkekler:
Jude Bellingham (İngiltere, Real Madrid)
Pau Cubarsí (İspanya, Barselona)
Marc Cucurella (İspanya, Chelsea/Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Fransa, Paris Saint-Germain)
Luis Díaz (Kolombiya, Bayern München)
Bruno Fernandes (Portekiz, Manchester United)
Gabriel (Brezilya, Arsenal)
Erling Haaland (Norveç, Manchester City)
Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (İngiltere, Bayern Münih)
Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Paris Saint-Germain)
Lamine Yamal (İspanya, Barselona)
Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)
Marquinhos (Brezilya, Paris Saint-Germain)
Lautaro Martínez (Arjantin, Inter)
Kylian Mbappé (Fransa, Real Madrid)
Nuno Mendes (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Lionel Messi (Arjantin, Inter Miami)
João Neves (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Fransa, Bayern Münih)
Willian Pacho (Ekvador, Paris Saint-Germain)
Julián Quiñones (Meksika, Al-Qadsiah)
Declan Rice (İngiltere, Arsenal)
Rodri (İspanya, Manchester City/Barselona)
Fabián Ruiz (İspanya, Paris Saint-Germain)
William Saliba (Fransa, Arsenal)
Ferran Torres (İspanya, Barselona/Paris Saint-Germain)
Dayot Upamecano (Fransa, Bayern Münih)
Vinícius Júnior (Brezilya, Real Madrid)
Vitinha (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Kadınlar:
Selma Bacha (Fransa, OL Lyonnes)
Barbra Banda (Zambiya, Orlando Pride)
Klara Bühl (Almanya, Bayern Münih)
Esmee Brugts (Hollanda, Barcelona)
Mariona Caldentey (İspanya, Arsenal)
Scarlett Camberos (Meksika, Club América)
Kerstin Casparij (Hollanda, Manchester City)
Temwa Chawinga (Malavi, Kansas City Current)
Cata Coll (İspanya, Barcelona)
Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)
Caroline Graham Hansen (Norveç, Barcelona)
Alex Greenwood (İngiltere, Manchester City)
Patri Guijarro (İspanya, Barcelona)
Pernille Harder (Danimarka, Bayern Münih)
Yui Hasegawa (Japonya, Manchester City)
Rose Lavelle (Amerika Birleşik Devletleri, Gotham FC)
Mapi León (İspanya, Barcelona/London City Lionesses)
Lorena (Brezilya, Kansas City Current)
Melvine Malard (Fransa, Manchester ) United/Chelsea)
Manaka Matsukubo (Japonya, Kuzey Carolina Courage/Chelsea)
Vivianne Miedema (Hollanda, Manchester City)
Ewa Pajor (Polonya, Barselona)
Clàudia Pina (İspanya, Barselona)
Alexia Putellas (İspanya, Barselona/Londra Şehir Dişi Aslanları)
Wendie Renard (Fransa, OL Lyonnes)
Alessia Russo (İngiltere, Arsenal)
Khadija Shaw (Jamaika, Manchester City)
Momoko Tanikawa (Japonya, Bayern Münih)
Caroline Weir (İskoçya, Real Madrid/OL Lyonnes)
Tessa Wullaert (Belçika, Inter/Como)
LAMINE YAMAL GENÇ FUTBOLCU ÖDÜLÜNÜ DE KAZANABİLİR
Ballon d'Or töreninde yalnızca yılın en iyi futbolcusu değil, genç oyuncular da ödüllendirilecek. Kopa Kupası olarak bilinen genç yetenek ödülünde Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Lennart Karl, Warren Zaire-Emery ve Ayyoub Bouaddi gibi isimler aday gösterildi.
2025 yılında Kopa Kupası'nı kazanan Lamine Yamal, bu yıl hem Ballon d'Or hem de en iyi genç futbolcu kategorisinde adaylar arasında bulunuyor.
BALLON D'OR 2026 TÖRENİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?
Londra'daki organizasyonda erkekler ve kadınlar için farklı kategorilerde ödüller dağıtılacak. Yılın futbolcusu seçiminin yanı sıra kaleciler, teknik direktörler, genç oyuncular ve kulüpler de değerlendirilecek.
- Ballon d'Or: Yılın en iyi erkek ve kadın futbolcusu
- Kopa Kupası: Yılın en iyi genç futbolcuları
- Yashin Kupası: Yılın en iyi kalecileri
- Johan Cruyff Kupası: Yılın en iyi teknik direktörleri
- Gerd Müller Kupası: Yılın en iyi golcüleri
- Yılın kulübü: Erkek ve kadın futbolunda öne çıkan kulüpler
- Socrates Ödülü: Toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katkı sağlayan isimler
Böylece futbolun farklı alanlarında başarı gösteren sporcular, teknik adamlar ve kulüpler ödüllerine kavuşacak.