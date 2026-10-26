BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ CANLI İZLE KANALI: 2026 Ballon d'Or ne zaman verilecek, saat kaçta? Altın Top ödül töreni hangi kanalda? İşte Ballon d'Or 2026 adayları!

LAMINE YAMAL GENÇ FUTBOLCU ÖDÜLÜNÜ DE KAZANABİLİR

Ballon d'Or töreninde yalnızca yılın en iyi futbolcusu değil, genç oyuncular da ödüllendirilecek. Kopa Kupası olarak bilinen genç yetenek ödülünde Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Lennart Karl, Warren Zaire-Emery ve Ayyoub Bouaddi gibi isimler aday gösterildi.

2025 yılında Kopa Kupası'nı kazanan Lamine Yamal, bu yıl hem Ballon d'Or hem de en iyi genç futbolcu kategorisinde adaylar arasında bulunuyor.