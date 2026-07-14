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        Haberler Bilgi Gündem Bekçi alımı 2026 Temmuz ne zaman, başvuru tarihleri açıklandı mı, şartları ne?

        Bekçi alımı 2026 Temmuz ne zaman, başvuru tarihleri açıklandı mı, şartları ne?

        Bekçi alımı 2026 son dakika gelişmeleri, çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı yeni bekçi alımı ilanı öncesinde başvuru takvimi, şartlar ve kontenjan bilgileri araştırılıyor. Özellikle yönetmelikte yapılan son düzenlemelerin ardından başvuru koşullarında değişiklik olup olmadığı merak edilirken, adaylar resmi açıklamalar için gelecek duyurulara kilitlendi. İşte bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 14:05 Güncelleme:
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        Bekçi alımı başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak yeni ilanı bekleyen binlerce aday, başvuru tarihleri, kontenjan sayısı ve güncel başvuru şartlarına odaklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği sonrasında yaş sınırı ve başvuru kriterlerine ilişkin detaylar da merak edilirken, "Bekçi alımı ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte ayrıntılar...

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        BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN VE BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        Henüz İçişleri Bakanlığı veya Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2026 yılı dönemsel bekçi alımı kontenjanı ve takvimi paylaşılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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        BEKÇİLİK ALIMI 2026 ŞARTLARI NE?

        İçişleri Bakanlığının çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Yayınlanan yeni düzenle gereğince; erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması zorunlu olacak. Ayrıca başvuru yapılan ilde son bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.

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        Adli sicil ve güvenlik kriterleri önemini yine korudu. Adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması şartı korunurken, kamu haklarından mahrum olmama ve silahlı görev yapmaya engel durumunun bulunmaması kriterleri de devam edecek. Ayrıca başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar bekçilik başvurusu yapamayacak.

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        ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

        2026 yılının Ocak ayında 9/1 kademesinde görev yapan bekçilerin maaşı 66 bin 558 TL seviyesinde bulunuyordu. Temmuz ayında yapılan maaş artışıyla birlikte bu tutar güncellenerek 75.556,64 TL’ye yükseldi. Böylece yılın ikinci yarısında bekçi maaşlarında dikkat çeken bir artış gerçekleşmiş oldu.

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