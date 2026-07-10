Bekçi alımı 2026 ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? Bekçi alımı şartları ne?
Bekçi alımı başvuruları için beklenti sürerken, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen binlerce aday, "2026 bekçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak?", "Bekçilik başvuru şartları neler?" ve "Yaş sınırı değişti mi?" sorularına yanıt arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği sonrası güncellenen şartlar da merak konusu olurken, gözler yeni alım takvimi ve ilan detaylarına çevrildi. İşte bekçi alımı son durum...
Bekçi alımı 2026 gelişmeleri, kamu personeli olmak isteyen adayların gündemindeki yerini koruyor. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak olası başvuru ilanı öncesinde binlerce kişi, "Bekçilik başvurusu başladı mı?", "2026 bekçi alımı yapılacak mı?" ve "Bekçi alımı başvuru şartları neler?" sorularının yanıtını araştırıyor. Yönetmelikte yapılan son düzenlemelerle birlikte bekçilik şartlarında yaşanan değişiklikler de dikkat çekerken, adaylar başvuru tarihleri ve süreçle ilgili resmi duyuruları bekliyor. İşte bilgiler...
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
Henüz İçişleri Bakanlığı veya Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2026 yılı dönemsel bekçi alımı kontenjanı ve takvimi paylaşılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
BEKÇİLİK ALIMI 2026 ŞARTLARI NELERDİR?
İçişleri Bakanlığının çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayınlanan yeni düzenle gereğince; erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması zorunlu olacak. Ayrıca başvuru yapılan ilde son bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.
Adli sicil ve güvenlik kriterleri önemini yine korudu. Adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması şartı korunurken, kamu haklarından mahrum olmama ve silahlı görev yapmaya engel durumunun bulunmaması kriterleri de devam edecek. Ayrıca başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar bekçilik başvurusu yapamayacak.
ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
2026 yılının Ocak ayında 9/1 kademesinde görev yapan bekçilerin maaşı 66 bin 558 TL seviyesinde bulunuyordu. Temmuz ayında yapılan maaş artışıyla birlikte bu tutar güncellenerek 75.556,64 TL’ye yükseldi. Böylece yılın ikinci yarısında bekçi maaşlarında dikkat çeken bir artış gerçekleşmiş oldu.