Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberlerini yakından takip ediyor. Sektör kaynaklarına göre 1 Aralık'ta benzin ve motorinde ÖTV kaynaklı fiyat artışı bekleniyor. Tahminlere göre benzine 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL zam yapılması bekleniyor. Zam beklentisinin gerçekleşmesi durumunda motorin litre fiyatının yeniden 90 TL seviyesine yaklaşması bekleniyor. Peki, Benzin ve motorine zam var mı, mazot ve benzin ne kadar olacak? 29 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları...