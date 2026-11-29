Benzin ve motorine çifte zam geliyor, 1 Aralık'ta tabelalar değişiyor: Benzin ve mazota ne kadar zam gelecek?
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 1 Aralık 2026 tarihinde benzin ve motorine ÖTV artışı yapılması bekleniyor. Beklenen düzenlemeyle benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş zam yansıması öngörülüyor. Peki, 1 Aralık'ta benzin ve motorine ne kadar zam gelecek, mazot kaç TL olacak? İşte 29 Kasım 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, mazot, LPG fiyatları...
Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberlerini yakından takip ediyor. Sektör kaynaklarına göre 1 Aralık'ta benzin ve motorinde ÖTV kaynaklı fiyat artışı bekleniyor. Tahminlere göre benzine 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL zam yapılması bekleniyor. Zam beklentisinin gerçekleşmesi durumunda motorin litre fiyatının yeniden 90 TL seviyesine yaklaşması bekleniyor. Peki, Benzin ve motorine zam var mı, mazot ve benzin ne kadar olacak? 29 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNE 1 ARALIK'TA ZAM GELECEK Mİ?
Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre benzin ve motorin fiyatlarına 1 Aralık 2026 tarihinde ÖTV artışı nedeniyle zam yapılması bekleniyor. Ancak söz konusu artış, beklenti olarak gündemde bulunuyor; kesinleşen fiyatlar için resmi düzenleme ve dağıtım şirketlerinin pompa fiyatları belirleyici olacak.
BENZİNE VE MOTORİNE NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?
Gündemdeki tahminlere göre akaryakıt ürünlerinde beklenen artış miktarları şöyle:
- Benzin: 4 TL 15 kuruş
- Motorin: 3 TL 60 kuruş
MOTORİN FİYATI NE KADAR OLACAK?
Motorine beklenen 3 TL 60 kuruşluk artışın ardından litre fiyatının yeniden 90 TL seviyesine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Özellikle dizel araç kullanan sürücüler, zam sonrası oluşacak pompa fiyatlarını merak ediyor.
Motorin fiyatlarındaki yükselişin yalnızca bireysel araç sahiplerini değil, taşımacılık ve lojistik sektörünü de etkilemesi bekleniyor. Akaryakıt maliyetlerindeki artışın ürün ve hizmet fiyatlarına olası yansımaları da yakından takip ediliyor.
29 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketine ve istasyonun bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterebiliyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 68,40 TL
Motorin: 84,60 TL
LPG: 50,70 TL