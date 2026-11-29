Dev derbide geri sayım! Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in en çok beklenen karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi öncesinde futbolseverlerin heyecanı giderek artıyor. Siyah-beyazlılar sahasında taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet ararken sarı-kırmızılı ekip deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde Osimhen'in durumu, ve maç kadroları araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve BJK-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri...
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde geri sayım sürerken gözler maçın oynanacağı tarih ve saate çevrildi. Trendyol Süper Lig'de haftanın en önemli mücadelelerinden biri olacak karşılaşmada iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Taraftarlar, derbiyi canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırırken muhtemel kadrolar da gündemdeki yerini koruyor. Teknik heyetlerin son antrenmanların ardından ilk 11 tercihlerini netleştirmesi bekleniyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, derbide muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte Beşiktaş-Galatasaray maçı izle bilgisi...
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği dev derbi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma dijital yayın platformu TOD üzerinden de takip edilebilecek.
Beşiktaş-Galatasaray maç bilgileri:
- Tarih: 30 Kasım 2026 Pazartesi
- Saat: 21.00
- Stadyum: Tüpraş Stadyumu
- Yayın: beIN SPORTS 1
- Hakem: Oğuzhan Çakır
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?
Derbi öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları da gündeme geldi. Teknik direktörlerin son antrenman performansları ve oyuncuların fiziksel durumlarına göre ilk 11'lerde değişiklik yapabileceği belirtiliyor.
Beşiktaş muhtemel 11'i:
Alexander Nübel, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Ernest Poku, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic.
Galatasaray muhtemel 11'i:
Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Mario Lemina, Lucas Torreira, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz.
Bu kadrolar maç öncesi tahmini ilk 11'lerdir. Kesin kadrolar kulüpler tarafından maç öncesinde açıklanacaktır.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN LİGDEKİ PUAN DURUMU
Derbi, iki takımın ligdeki konumları açısından da büyük önem taşıyor. Geride kalan 12 haftada Galatasaray 31 puanla liderlik koltuğunda bulunurken Beşiktaş 25 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekip deplasmanda kazanarak zirvedeki avantajını korumayı hedefliyor. Beşiktaş ise taraftarı önünde alacağı üç puanla rakibiyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor.