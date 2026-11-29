Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde geri sayım sürerken gözler maçın oynanacağı tarih ve saate çevrildi. Trendyol Süper Lig'de haftanın en önemli mücadelelerinden biri olacak karşılaşmada iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Taraftarlar, derbiyi canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırırken muhtemel kadrolar da gündemdeki yerini koruyor. Teknik heyetlerin son antrenmanların ardından ilk 11 tercihlerini netleştirmesi bekleniyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, derbide muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte Beşiktaş-Galatasaray maçı izle bilgisi...