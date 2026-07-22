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        Haberler Bilgi Spor BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş-Midtjylland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

        BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş-Midtjylland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlarken Beşiktaş, kritik bir karşılaşmayla Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekibin Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı mücadele öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini ve tüm detaylarını araştırıyor. Peki, Beşiktaş-Midtjylland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 13:35 Güncelleme:
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        1

        UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlarken Beşiktaş, kritik bir karşılaşmayla Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekibin Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı mücadele öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini ve tüm detaylarını araştırıyor. Peki, Beşiktaş-Midtjylland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile Midtjylland arasında oynanacak ilk karşılaşma, 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de futbolseverlerle buluşacak. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki yolculuğuna avantajlı bir skor elde etmek amacıyla sahaya çıkarken, mücadele öncesinde maçın tüm detayları yakından takip ediliyor.

        3

        BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

        UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile Midtjylland arasında oynanacak ilk mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

        Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland’ı iki maç sonunda mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmesi halinde, 3. ön eleme turunda Hradec Kralove ile Tromso arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, bu turu da geçerek Avrupa kupalarında grup aşamasına kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefleyecek.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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