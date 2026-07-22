BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş-Midtjylland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland’ı iki maç sonunda mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmesi halinde, 3. ön eleme turunda Hradec Kralove ile Tromso arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, bu turu da geçerek Avrupa kupalarında grup aşamasına kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefleyecek.