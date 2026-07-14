BİM 14-15-17 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: Bu Salı, Çarşamba, Cuma BİM aktüel indirimli ürünler neler? Taşınabilir Buzdolabı, Aksiyon Kamerası, Valiz Çeşitleri geliyor...
BİM'in 14, 15 ve 17 Temmuz 2026 tarihli yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın fırsatlarını yakından takip eden tüketiciler, özellikle mutfak ve banyo ihtiyaçlarından sporcu gıdalarına, mobilyadan akülü araçlara kadar raflara gelecek ürünleri araştırıyor. 14 Temmuz Salı günü satışa sunulan katalogda protein takviyeli ürünler, temel mutfak gereçleri, ev yaşam ürünleri ve çocuklara yönelik akülü araçlar dikkat çekerken, 15 Temmuz aktüel kataloğunda beyaz eşya ve koltuk takımları öne çıkıyor. Peki, BİM 14-15-17 Temmuz 2026 aktüel kataloğunda hangi ürünler var, fiyatlar ne kadar? İşte bu haftanın BİM broşüründe yer alan ürünlerin tam listesi...
BİM’in 14, 15 ve 17 Temmuz 2026 tarihli aktüel ürün katalogları alışveriş tutkunlarının ilgisine sunuldu. Haftanın kampanyalarında mutfak ve banyo ihtiyaçlarından sporcu gıdalarına, mobilyadan beyaz eşyaya, valiz çeşitlerinden çocuk ürünlerine kadar geniş bir ürün seçkisi yer alıyor. Katalogda Chef’s krep tava, Tefal manuel rondo, Benante desenli cam kesme tablası, orta ve küçük boy ABS valizler, Wexta çocuk valizi, Hobby Life plastik ürün çeşitleri ile Okyanus Home mutfak gereçleri de raflardaki yerini aldı. 14 Temmuz Salı günü satışa çıkan ürünler arasında temel ev ihtiyaçları ve mutfak gereçleri öne çıkarken, 15 Temmuz kataloğunda beyaz eşya ve koltuk takımları dikkat çekiyor. Peki, BİM 14-15-17 Temmuz 2026 aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler bulunuyor? İşte yeni BİM broşüründe yer alan ürünler ve fiyat detayları haberimizde...
BİM 14 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
Solo Kağıt Havlu 16'lı 199 TL
Solo Tuvalet Kağıdı 48'li 359 TL
Asperox Sparx Bulaşık Makinesi Kapsül 60'lı 329 TL
Sleepy Sensitive Islak Havlu 4x70'li 99 TL
Scarlett Hijyenik Ped Gece 89 TL
Kotex Günlük Ped 34'lü + Tampon 8'li 99 TL
Jenny Willy Bebek Bezi Aylık Paket 389 TL
Stop Forte Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TL
Stop Forte Derz Temizleyici 750 ml 99 TL
Asperox Sparx Sıvı Bulaşık Deterjanı Cool Lime & Bergamot 79 TL
Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 129 TL
Aytaç Piliç Sucuk 450 gr 89 TL
Ayca Peynir Çeşitleri 500 gr 239 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr 339 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 69 TL
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 349 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 139 TL
İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 gr 159 TL
İçim Labne 3x180 gr 169 TL
İçim Şef %18 Yağlı Krema 200 ml 47,50 TL
Karlıtepe Limonlu C+ Vitaminli Maden Suyu 6x200 ml 57,50 TL
Coco Zen Çiğnenebilir Hindistan Cevizli İçecek Yaban Mersini Aromalı 39,50 TL
Sek Çilek Aromalı Bardak Limonata 285 ml 32,50 TL
Sırma Aromalı Maden Suyu 1 Litre 39 TL
Züber Soğuk Çay Greyfurt & Mango Aromalı 250 ml 49,50 TL
Pepsi/Lipton İçecek Çeşitleri 45 TL
Eduscho Family Filtre Kahve 245 TL
Jacobs Karışım Kahve Soğuk Cappuccino 8'li 82,50 TL
Nescafe Xpress Soğuk Kahve Original 129 TL
Züber Protein Bar Muz Aromalı 69 TL
BİM 15 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
Tekerlekli Buzluk 12.500 TL
Üçlü Yataklı Koltuk 7.950 TL
X3 Aksiyon Kamerası 16.990 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 14.900 TL
8 KG Çamaşır Makinesi 18.900 TL
No Frost Buzdolabı 33.900
BİM 17 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL
chef's Professional Karnıyarık Tencere ~32 cm 679 TL
chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 429 TL
chef's Tava Seti 2'li 24+28 cm 599 TL
chef's Krep Tava 32 cm 339 TL
Tefal Manuel Rondo 500 ml 749 TL
Benante Desenli Cam Kesme Tablası 34,5x24,5 cm 199 TL
Benante Desenli Pasta Tabağı 4'lü 19,5 cm 249 TL
Bonera Derin Emaye Kase 16 cm 249 TL
Paşabahçe Cam Kase / Meyvelik 24 cm 139 TL
Paşabahçe Cam Kase Seti 6'lı 13 cm 199 TL
ABS Büyük Boy Valiz 1.190 TL
ABS Orta Boy Valiz 66x43x25 cm 1.050 TL
ABS Küçük Boy Valiz 56x36x25 cm 925 TL
wexta Çocuk Valizi 999 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 119 TL
Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 49 TL
Tek Fiyat Mutfak Ekipmanları 39 TL
Benante Ponpon Detaylı Ekmeklik 27,5x20 cm 199 TL
Benante Ponpon Detaylı Sepet 31,5x24 cm 249 TL
Benante Bambu Dönen Sunumluk 25 cm 209 TL