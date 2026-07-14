BİM 14-15-17 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: Bu Salı, Çarşamba, Cuma BİM aktüel indirimli ürünler neler? Taşınabilir Buzdolabı, Aksiyon Kamerası, Valiz Çeşitleri geliyor...

BİM’in 14, 15 ve 17 Temmuz 2026 tarihli aktüel ürün katalogları alışveriş tutkunlarının ilgisine sunuldu. Haftanın kampanyalarında mutfak ve banyo ihtiyaçlarından sporcu gıdalarına, mobilyadan beyaz eşyaya, valiz çeşitlerinden çocuk ürünlerine kadar geniş bir ürün seçkisi yer alıyor. Katalogda Chef’s krep tava, Tefal manuel rondo, Benante desenli cam kesme tablası, orta ve küçük boy ABS valizler, Wexta çocuk valizi, Hobby Life plastik ürün çeşitleri ile Okyanus Home mutfak gereçleri de raflardaki yerini aldı. 14 Temmuz Salı günü satışa çıkan ürünler arasında temel ev ihtiyaçları ve mutfak gereçleri öne çıkarken, 15 Temmuz kataloğunda beyaz eşya ve koltuk takımları dikkat çekiyor. Peki, BİM 14-15-17 Temmuz 2026 aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler bulunuyor? İşte yeni BİM broşüründe yer alan ürünler ve fiyat detayları haberimizde...