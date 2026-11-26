BUGÜN (26 KASIM) ERZURUM, KARS VE ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

26 Kasım 2026 Perşembe günü için Erzurum, Kars ve Ardahan'da okulların tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmadı. Sabah saatleri itibarıyla üç ilin valiliklerinden eğitime ara verildiğine yönelik bir duyuru yapılmadı. Yeni bir karar açıklanmadığı sürece eğitim öğretimin normal ders programına göre devam etmesi bekleniyor.