Bugün okullar tatil mi? 26 Kasım 2026 Erzurum, Kars Ve Ardahan'da okul var mı, valilik açıklaması geldi mi?
Bugün okullar tatil mi? araştırmaları, Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanmanın ardından gündeme geldi. Erzurum, Kars ve Ardahan'da ulaşımı zorlaştıran hava koşulları sonrası öğrenciler ve veliler, valiliklerden gelecek kar tatili açıklamalarını takip ediyor. Peki, bugün Erzurum, Kars ve Ardahan'da okul var mı? İşte, 26 Kasım 2026 Perşembe okulların tatil durumuna ilişkin merak edilenler…
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, 26 Kasım Perşembe günü eğitim öğretimin devam edip etmeyeceğine ilişkin beklentileri artırdı. Özellikle Ardahan'da tipi ve buzlanma, Kars'ta ise yoğun kar yağışı nedeniyle kara ulaşımında aksamalar yaşandı. Öğrenciler ve veliler, il genelinde veya ilçelerde eğitime ara verilmesine ilişkin valiliklerden gelecek duyuruları takip ediyor. Peki, Bugün okullar tatil mi? İşte, 26 Kasım 2026 Erzurum, Kars ve Ardahan’da okulların durumu…
BUGÜN (26 KASIM) ERZURUM, KARS VE ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
26 Kasım 2026 Perşembe günü için Erzurum, Kars ve Ardahan'da okulların tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmadı. Sabah saatleri itibarıyla üç ilin valiliklerinden eğitime ara verildiğine yönelik bir duyuru yapılmadı. Yeni bir karar açıklanmadığı sürece eğitim öğretimin normal ders programına göre devam etmesi bekleniyor.
ERZURUM VALİLİĞİ OKULLARI TATİL ETTİ Mİ?
Erzurum'da 26 Kasım Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmadı. Öğrenciler ve veliler, olası kar tatili duyuruları için Erzurum Valiliğinin açıklamalarını takip ediyor.
KARS'TA BUGÜN OKUL VAR MI?
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kar nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler ulaşımda aksamalar yaşadı. Kars Valiliğinden 26 Kasım Perşembe günü için eğitime ara verildiğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
ARDAHAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?
Ardahan'da rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran tipi ve hava sıcaklığının düşmesi sonucu oluşan buzlanma, kara ulaşımını olumsuz etkiledi. Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda 6 tır ilerleyemezken Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde bir tır buzlanma nedeniyle yolda kaldı.
Ardahan Valiliğinden 26 Kasım Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Öğrenciler ve veliler, eğitim öğretime ilişkin olası yeni açıklamaları bekliyor.