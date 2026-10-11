Dünün reyting sonuçları açıklandı: Gönül Dağı ve Güller ve Günahlar yarıştı! 10 Ekim Cumartesi reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

10 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVE YARIŞI

10 Ekim Cumartesi reyting sonuçlarında Güller ve Günahlar, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında ilk sırada yer aldı. Dizinin 37. bölümü, gecenin en çok izlenen yapımı oldu.

Başkalarının Hayatı, AB ve ABC1 kategorilerinde ikinci sıraya yerleşti. Gönül Dağı ise Total kategorisinde ikinci olurken diğer iki kategoride dördüncü sırada yer aldı.