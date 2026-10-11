Dünün reyting sonuçları açıklandı: Gönül Dağı ve Güller ve Günahlar yarıştı! 10 Ekim Cumartesi reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
10 Ekim 2026 Cumartesi reyting sonuçları, cumartesi akşamı ekrana gelen dizilerin izlenme performansını ortaya koydu. Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Başkalarının Hayatı ve Mercan Köşk'ün Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralaması belli oldu. Peki, dünün reyting sonuçları ile ABC, AB ve Total'de hangi yapım birinci oldu? İşte 10 Ekim 2026 Cumartesi reyting sonuçları ile Gönül Dağı, Güller ve Günahlar Total, AB ve ABC1 sıralaması…
Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting tablosu açıklandı. İzleyicilerin yakından takip ettiği diziler arasında Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Başkalarının Hayatı ve Mercan Köşk yer aldı. Üç ana kategorideki sıralamalar, yapımların farklı izleyici gruplarındaki performansını ortaya koydu.Peki, 11 Ekim 2026 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte dünün Total, AB ve 20+ABC1 reyting sonuçlarına ilişkin son durum...
10 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVE YARIŞI
10 Ekim Cumartesi reyting sonuçlarında Güller ve Günahlar, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında ilk sırada yer aldı. Dizinin 37. bölümü, gecenin en çok izlenen yapımı oldu.
Başkalarının Hayatı, AB ve ABC1 kategorilerinde ikinci sıraya yerleşti. Gönül Dağı ise Total kategorisinde ikinci olurken diğer iki kategoride dördüncü sırada yer aldı.
TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Total kategorisinde Güller ve Günahlar ilk sırayı alırken Gönül Dağı ikinci, Başkalarının Hayatı üçüncü oldu. Mercan Köşk ise listenin 14. sırasında yer aldı.
1. Güller ve Günahlar
2. Gönül Dağı
3. Başkalarının Hayatı
14. Mercan Köşk
AB REYTİNG SONUÇLARI
AB kategorisinde Güller ve Günahlar birinci sıradaki yerini korudu. Başkalarının Hayatı ikinci, Gönül Dağı dördüncü sırada yer aldı. Mercan Köşk ise 16. sırada kendine yer buldu.
1. Güller ve Günahlar
2. Başkalarının Hayatı
4. Gönül Dağı
16. Mercan Köşk
ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
ABC1 kategorisinde de Güller ve Günahlar ilk sırada yer aldı. Başkalarının Hayatı ikinci olurken Gönül Dağı dördüncü sıraya yerleşti. Böylece Güller ve Günahlar, 10 Ekim Cumartesi reytinglerinde üç ana kategorinin tamamında zirveye yerleşti.