DÜNYA KUPASI GERÇEK ALTIN MI? 2026 FIFA Dünya Kupası 24 ayar saf altın mı? Dünya Kupası'nın ağırlığı ve değeri ne kadar?
İspanya ile Arjantin'in karşı karşıya geldiği 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde, şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra kazanan takımın kaldıracağı ikonik kupa da ilgi odağı oldu. Futbolun en değerli simgelerinden biri olarak kabul edilen kupanın hangi malzemeden üretildiği, tamamen altından yapılıp yapılmadığı ve günümüzdeki maddi değerinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, FIFA Dünya Kupası gerçekten 24 ayar saf altından mı üretildi, ağırlığı ve tahmini değeri ne kadar? İşte kupanın yapısı ve özelliklerine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
2026 FIFA Dünya Kupası’nda İspanya ile Arjantin’i buluşturan final karşılaşması, futbolseverlerin dikkatini bir kez daha turnuvanın en prestijli ödülüne çevirdi. Şampiyon takımın ellerinde yükselecek olan Dünya Kupası’nın üretiminde hangi malzemelerin kullanıldığı, saf altından yapılıp yapılmadığı ve bugünkü değerinin ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, FIFA Dünya Kupası kaç ayar altından üretildi, ne kadar ağırlığa sahip ve tahmini maddi değeri ne kadar? İşte ikonik kupaya ilişkin bilinmeyenler…
DÜNYA KUPASI GERÇEK ALTIN MI?
FIFA Dünya Kupası, gerçek altın kullanılarak üretilmiş olsa da bütünüyle saf altından oluşmuyor. Günümüzde şampiyon takıma sunulan kupa, yüzde 75 saflık oranına karşılık gelen 18 ayar altından yapıldı. İçeriğindeki yüksek altın oranı ve taşıdığı simgesel değer, kupayı spor dünyasının en kıymetli ödüllerinden biri hâline getiriyor.
DÜNYA KUPASI 24 AYAR SAF ALTINDAN MI YAPILIYOR?
Dünya Kupası kupasının tamamı 24 ayar saf altından yapılmış değildir. Üretimde, kupanın darbelere ve zamanla oluşabilecek deformasyonlara karşı daha dayanıklı olması için 18 ayar altın kullanılmıştır.
Saf altının kolay şekil değiştiren yumuşak yapısı nedeniyle, uzun yıllar korunması gereken spor kupalarında daha sağlam metal alaşımları tercih edilmektedir.
DÜNYA KUPASI'NIN DEĞERİ NE KADAR?
Dünya Kupası kupasının resmi olarak belirlenmiş bir satış fiyatı bulunmuyor. FIFA’nın paylaştığı bilgilere göre kupa, 6,175 kilogram ağırlığında ve 18 ayar altından üretiliyor. Güncel altın fiyatları üzerinden yapılan yaklaşık hesaplamada, kupadaki altının yalnızca metal değeri 600 bin dolar civarına ulaşıyor. Ancak tabanındaki malakit taşları ve toplam ağırlığın tamamının altından oluşmaması nedeniyle bu rakam kesin bir değer değil.
DÜNYA KUPASI KAÇ KİLOGRAM?
FIFA Dünya Kupası, 6,175 kilogramlık ağırlığı ve 36,8 santimetrelik yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Futbol tarihinin en tanınmış ödüllerinden biri olan kupanın tasarımında, yerküreyi başlarının üzerinde taşıyan iki insan figürü yer alıyor. Bu özgün görünümüyle kupa, dünya futbolunun en güçlü ve prestijli simgeleri arasında bulunuyor.