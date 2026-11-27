2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı, 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. TÜİK tarafından açıklanan temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı verileriyle birlikte dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,29 oldu.

Şimdi zam hesabında kasım ve aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. Bu iki ayın verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı ortaya çıkacak.

Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5 seviyesinde bulunuyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının yaklaşık yüzde 10 civarında olması bekleniyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentilere göre ise zam oranı yüzde 10,38 seviyesine yaklaşabiliyor.