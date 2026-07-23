EN DÜŞÜK PUANLI ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ - 2 YILLIK || YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile hangi üniversitelere girebilirim?

Üniversite tercih takvimi ile birlikte adaylar, aldıkları puan doğrultusunda en doğru tercih listesini hazırlamak için araştırmalarına hız verdi. Özellikle 180 ile 300 puan arasında tercih yapılabilecek bölümler, devlet ve vakıf üniversitelerinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları yoğun ilgi görüyor. Tercih sürecinde doğru bir yol haritası oluşturmak isteyen öğrenciler, önceki yılların yerleştirme verilerini karşılaştırarak puanlarına en uygun seçenekleri belirlemeye çalışıyor. Peki, 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla hangi üniversite ve bölümler tercih edilebilir? İşte merak edilen liste...