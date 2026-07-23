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        Haberler Bilgi Gündem EN DÜŞÜK PUANLI ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ - 2 YILLIK || YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile hangi üniversitelere girebilirim?

        EN DÜŞÜK PUANLI ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ - 2 YILLIK || YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile hangi üniversitelere girebilirim?

        YKS 2026 sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte üniversite adayları için en kritik aşamalardan biri olan tercih dönemi gündemdeki yerini aldı. Tercih ekranı ile puanına uygun seçenekleri değerlendirmek isteyen binlerce aday, en düşük 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla hangi üniversitelere yerleşilebileceğini araştırıyor. Adayların tercih listelerini oluştururken en çok başvurduğu kaynaklar arasında ise geçmiş yıllara ait taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer alıyor. İşte en düşük taban puanları ile alım yapan üniversite bölümleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 09:35 Güncelleme:
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        Üniversite tercih takvimi ile birlikte adaylar, aldıkları puan doğrultusunda en doğru tercih listesini hazırlamak için araştırmalarına hız verdi. Özellikle 180 ile 300 puan arasında tercih yapılabilecek bölümler, devlet ve vakıf üniversitelerinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları yoğun ilgi görüyor. Tercih sürecinde doğru bir yol haritası oluşturmak isteyen öğrenciler, önceki yılların yerleştirme verilerini karşılaştırarak puanlarına en uygun seçenekleri belirlemeye çalışıyor. Peki, 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla hangi üniversite ve bölümler tercih edilebilir? İşte merak edilen liste...

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        EN DÜŞÜK PUANLI ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?

        TYT puanı ile üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşilebiliyor. Ön lisans bölümlerinin haricinde yetenek sınavı ile alan bölümler ve üniversiteler de tercih edilebiliyor.

        ÖN LİSANS PROGRAMI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

        Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

        Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu

        Fizyoterapi – Devlet MYO'ları

        Bilgisayar Programcılığı

        Adalet

        Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

        Bankacılık ve Sigortacılık

        Çocuk Gelişimi

        İç Mekan Tasarımı

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        220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

        Bu aralıkta bazı 2 yıllık bölümlerin yanı sıra eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı 4 yıllık programlar tercih edilebilir.

        2 Yıllıklar:

        Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

        Ameliyathane Hizmetleri

        Gıda Teknolojisi

        İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

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        4 Yıllıklar:

        İlahiyat (AÖF)

        Açıköğretim İşletme / İktisat

        Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

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        250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

        Bu puan aralığına sahip adaylar bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşebilir.

        Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)

        Sosyoloji – Devlet üniversiteleri

        Tarih – Devlet üniversiteleri

        İktisat / İşletme

        Rekreasyon

        Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım

        Radyo, Televizyon ve Sinema

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        280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

        Devlet üniversitelerindeki birçok bölüm bu aralıkta tercih edilebilir.

        Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)

        Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)

        İngiliz Dili ve Edebiyatı

        Felsefe

        Mimarlık (Vakıf %50 burslu)

        Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları

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        300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

        Bu puanla devlet üniversitelerinde bu ve benzeri bölümler hedeflenebilir.

        Psikoloji (Devlet üniversiteleri)

        PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

        Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)

        İngilizce Öğretmenliği

        Beslenme ve Diyetetik

        Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)

        Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)

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        Not: Listeler, 2025 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2026 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

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