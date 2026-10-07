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        Haberler Bilgi Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Altın yatırımcıları dikkat: Ekim ayı ABD Merkez Bankası faiz kararı ilan tarihi açıklandı! Fed faizleri yükseltecek mi?

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Altın yatırımcıları dikkat: Ekim ayı ABD Merkez Bankası faiz kararı ilan tarihi açıklandı! Fed faizleri yükseltecek mi?

        ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi geri sayım devam ediyor. Geri sayımda sona yaklaşılmasıyla birlikte özellikle altın ve döviz yatırımcıları merak içerisinde "Ekim ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" ve "Ekim ayı Fed faizleri yükseltecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Ekim ayı Fed faiz kararıyla ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 14:55 Güncelleme:
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        ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) eylül toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel bir şekilde 25 baz puan artırdı. FOMC'nin 12-0 oyla aldığı kararla federal fonlama faizinin hedef aralığı yüzde 3,50-3,75'ten yüzde 3,75-4'e yükseltildi. Eylül ayı kararı sonrasında gözler Ekim ayı faiz kararına çevrildi. Peki, Ekim ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faizleri düşürecek mi, yükseltecek mi? İşte emrak edilip araştırılan detaylar...

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        FED EKİM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Merkez Bankası Fed'in faiz toplantısı 27 ve 28 Ekim tarihlerinde yapılacak. Toplantı sonrasında 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

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        FED FAİZLERİ ARTIRACAK MI, DÜŞÜRECEK Mİ?

        ABD ekonomisinde istihdam piyasasına ilişkin eylül verileri beklentileri karşılamadı. Tarım dışı istihdamda aylık bazda 29 bin kişilik sınırlı artış kaydedilirken, işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesine yükseldi.

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        Açıklanan rakamlar, Fed'in para politikası kararları açısından da önem taşıyor. İstihdam piyasasındaki ivme kaybı, merkez bankasının önümüzdeki dönemde faiz politikasını şekillendirirken dikkate alacağı başlıca göstergeler arasında yer alırken, gelecek toplantılara ilişkin faiz artışı beklentisi de canlılığını koruyor.

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        #ABD Merkez Bankası
        #fed
        #faiz kararı
        #Ekim ayı
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