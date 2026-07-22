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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed toplantı takvimi: Fed temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Fed toplantı takvimi: Fed temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz 2026 faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda bekleyiş sürüyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarını doğrudan etkileyebilecek kritik toplantı öncesinde yatırımcılar, "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?", "Temmuz 2026 FOMC toplantısı hangi tarihte yapılacak?" ve "Faiz indirimi ya da artışı bekleniyor mu?" sorularına yanıt arıyor. Fed'in açıklayacağı kararın yanı sıra Başkan Kevin Warsh'ın toplantı sonrası yapacağı değerlendirmeler de piyasaların kısa vadeli yönü açısından yakından takip edilecek. İşte Fed toplantı takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 14:00 Güncelleme:
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        Küresel finans piyasalarının odak noktası Temmuz 2026 Fed toplantısına çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı yeni faiz kararı öncesinde yatırımcılar, Fed toplantı tarihi, faiz kararının açıklanacağı saat ve ekonomiye ilişkin verilecek mesajları araştırıyor. Özellikle dolar kuru, gram altın, ons altın ve borsa üzerinde etkili olması beklenen karar öncesinde piyasalarda temkinli seyir dikkat çekerken, gözler Fed'in para politikası adımlarına ve Başkan Kevin Warsh'ın açıklamalarına çevrilmiş durumda. İşte bilgiler...

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        FED TEMMUZ 2026 TOPLANTISI NE ZAMAN?

        ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz 2026 toplantısı kapsamında faiz kararını değerlendirmek üzere 29 Temmuz 2026’da bir araya gelecek.

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        FED TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) Temmuz 2026 toplantısının ardından Fed’in faiz kararı, 29 Temmuz 2026’da TSİ 21.00’de kamuoyuna duyurulacak.

        Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh’ın TSİ 21.30’da düzenleyeceği basın toplantısında, para politikasının seyrine ve piyasa beklentilerine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

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        FED FAİZ TEMMUZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Ekonomistler, Fed’in faiz kararının yanı sıra Başkan Kevin Warsh’ın toplantı sonrasında vereceği mesajların da yılın kalan dönemine yönelik para politikası beklentileri açısından belirleyici olacağını ifade ediyor. Enflasyon görünümü ve olası faiz indirimi sürecine dair yapılacak değerlendirmelerin, altın, döviz ve hisse senedi piyasalarında yeni hareketliliğe yol açabileceği öngörülüyor.

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