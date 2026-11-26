Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! 26 Kasım Perşembe Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var?
Galatasaray'ın Aston Villa karşısında aldığı kritik galibiyet, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye önemli bir katkı sağladı. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiliz temsilcisini 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, hem kendi puanını yükseltti hem de Türkiye'nin Avrupa yarışındaki konumunu güçlendirdi. Avrupa'da mücadele eden bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Peki, 26 Kasım 2026 UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte 26 Kasım Perşembe UEFA ülke puanında son durum...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları, Türk futbolu açısından oldukça önemli sonuçlara sahne oluyor. Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı 1-0 yenerek Avrupa'da kritik bir üç puan elde etti. Bu galibiyetle Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi. 25 Kasım Çarşamba günü ise Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanında sahaya çıktı ve Türkiye'nin puan mücadelesine önemli bir katkı sağladı. Peki, Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaç puanı var? İşte 26 Kasım 2026 UEFA ülke puanı sıralaması...
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?
Galatasaray'ın Aston Villa karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, 25 Kasım 2026 itibarıyla 53.475 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor.
Türkiye'nin önündeki Hollanda 56.395 puanla sekizinci basamakta yer alırken, iki ülke arasındaki fark 2.920 puan olarak hesaplandı. Türkiye'nin hemen arkasındaki Yunanistan ise 47.612 puanla onuncu sırada bulunuyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 26 KASIM 2026
Galatasaray'ın galibiyeti ve Hollanda temsilcilerinin aldığı sonuçların ardından güncel UEFA ülke puanı tablosunda ilk 12 sıra şöyle:
SıraÜlkePuan
1İngiltere107.907
2İtalya92.160
3İspanya86.993
4Almanya85.402
5Fransa72.296
6Portekiz69.550
7Belçika64.050
8Hollanda56.395
9Türkiye53.875
10Yunanistan47.612
11Çekya46.325
12Polonya45.725
FENERBAHÇE BUGÜN KAZANIRSA TÜRKİYE'NİN ÜLKE PUANI KAÇ OLACAK?
Türkiye'nin UEFA ülke puanı mücadelesinde sıradaki kritik karşılaşma Fenerbahçe'den gelecek. Sarı-lacivertliler, 25 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin kazanması durumunda Türkiye'nin hanesine 0,400 puan daha eklenecek. Böylece mevcut 53.475 puanlık toplam 53.875'e yükseldi. Beraberlik halinde ise ülke puanına 0,200 puan katkı sağlanacak.
Türkiye'nin sekizinci sıradaki Hollanda'yı yakalayabilmesi için Fenerbahçe'nin alacağı sonuç kadar Hollanda temsilcilerinin Avrupa maçlarında göstereceği performans da önem taşıyor.