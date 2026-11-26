UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları, Türk futbolu açısından oldukça önemli sonuçlara sahne oluyor. Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı 1-0 yenerek Avrupa'da kritik bir üç puan elde etti. Bu galibiyetle Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi. 25 Kasım Çarşamba günü ise Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanında sahaya çıktı ve Türkiye'nin puan mücadelesine önemli bir katkı sağladı. Peki, Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaç puanı var? İşte 26 Kasım 2026 UEFA ülke puanı sıralaması...