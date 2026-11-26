SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Fenerbahçe, ilk yarıda rakip kalede etkili olmaya çalışırken 17. dakikada Vedat Muriqi ile gol sevinci yaşadı. Ancak VAR incelemesinin ardından Muriqi'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

27. dakikada Mason Greenwood'un serbest vuruşunda Shakhtar kalecisi Riznyk gole izin vermedi. 41. dakikada Oğuz Aydın'ın şutunda da kaleci başarılı bir kurtarış yaptı. İlk 45 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda gol arayışını sürdüren Fenerbahçe, 56. dakikada Vedat Muriqi'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galibiyetle döndü.