Fenerbahçe - Şahtar Donetsk maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? Fenerbahçe - Şahtar Donetsk maçı özeti
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler kritik bir galibiyet elde etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada iki takım da gol bulmak için önemli fırsatlar yakaladı. Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ile 17. dakikada bulduğu gol ise VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi. İkinci yarıda baskısını artıran sarı-lacivertli ekip, 56. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, sahadan üç puanla ayrılmayı başardı. Peki, Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golü kim attı ve karşılaşmada başka gol oldu mu? İşte Şampiyonlar Ligi mücadelesinin sonucu, gol dakikası ve maç özeti...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 25 Kasım Çarşamba günü Shakhtar Donetsk deplasmanında önemli bir sınav verdi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi karşısında Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, mücadeleye galibiyet hedefiyle çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında Vedat Muriqi'nin ağlarla buluşturduğu top VAR kararıyla geçersiz sayıldı. İkinci yarıda ise Fenerbahçe aradığı golü bularak avantajı yakaladı. Peki, Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, galibiyet golünü kim attı? İşte maçın önemli anları ve karşılaşmanın özeti...
SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
MAÇ SONUCU
Shakhtar Donetsk 0 - 1 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 56. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.
FENERBAHÇE'NİN GOLÜNÜ KİM ATTI?
Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki tek golü Vedat Muriqi'den geldi.
- 56. dakika: Vedat Muriqi (Fenerbahçe)
SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ
Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Fenerbahçe, ilk yarıda rakip kalede etkili olmaya çalışırken 17. dakikada Vedat Muriqi ile gol sevinci yaşadı. Ancak VAR incelemesinin ardından Muriqi'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.
27. dakikada Mason Greenwood'un serbest vuruşunda Shakhtar kalecisi Riznyk gole izin vermedi. 41. dakikada Oğuz Aydın'ın şutunda da kaleci başarılı bir kurtarış yaptı. İlk 45 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda gol arayışını sürdüren Fenerbahçe, 56. dakikada Vedat Muriqi'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galibiyetle döndü.
VEDAT MURIQI'NİN İLK GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin ilk yarıda bulduğu gol karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonlarından biri oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortada Vedat Muriqi topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol geçerli sayılmadı.
Sarı-lacivertliler, iptal edilen golün ardından mücadelesini sürdürdü ve ikinci yarıda bulduğu golle üç puana uzandı.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KRİTİK GALİBİYET ALDI
Shakhtar Donetsk karşısında alınan 1-0'lık galibiyet, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki puan mücadelesi açısından önem taşıdı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa'da yoluna avantajlı şekilde devam etme fırsatı yakaladı