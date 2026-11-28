Gaziantep FK Amed SK maçı canlı izle: Gaziantep FK - Amed SK maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
Gaziantep FK - Amed SK maçı için geri sayım nefesler tutuldu. Mücadele öncesinde Gaziantep FK - Amed SK maçının tarihi, başlama saatini ve yayın bilgilerini mercek altına aldı. Maçı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, canlı yayın seçeneklerini öğrenmek istiyor. Gaziantep FK ev sahibi olmanın avantajını kullanarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki Gaziantep FK - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Gaziantep FK - Amed SK maçının canlı izle ekranı...
Gaziantep FK ile Amed SK arasındaki mücadele için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, Gaziantep FK - Amed SK maçı canlı izle, Amed maçı izle seçeneklerini takip ediyor. Teknik direktörlerin tercih edeceği ilk 11'ler de maç öncesinde gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Peki Gaziantep FK - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gaziantep FK - Amed SK maçı izle bilgisi...
GAZİANTEP FK - AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Amed SK karşılaşması, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
GAZİANTEP FK - AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Amed SK karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Maç, TOD platformu üzerinden de abonelik kapsamında takip edilebilecek. Böylece futbolseverler karşılaşmayı televizyon, bilgisayar veya mobil cihazlarından canlı izleyebilecek.
GAZİANTEP FK - AMED SK CANLI İZLE EKRANI
Gaziantep FK ile Amed SK arasındaki mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, beIN SPORTS 1 yayınını ve TOD platformunu takip edebilir. Karşılaşmanın canlı yayınını izlemek için yayıncı kuruluşun resmî platformları kullanılabilecek.
GAZİANTEP FK - AMED SK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Gaziantep FK - Amed SK karşılaşması beIN SPORTS 1 üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin beIN SPORTS veya TOD aboneliği bulunması gerekiyor. Ücretsiz ve yasal bir şifresiz yayın bilgisi bulunmuyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Drissa Camara, Arda Kızıldağ, Efe Sarıkaya, Ulrich Meleke, Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Miyenty Abena, Deian Sorescu, Halil Dervişoğlu ve Ogün Özçiçek.
Amedspor: A. Lafont, U. Meraş, D. Bates, M. Yeşil, A. Cisse, F. Soyalp, R. Raveloson, Y. Sor, D. Saba, R. Lutin, G. Orban.