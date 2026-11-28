Gaziantep FK Amed SK maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Amed SK kaçıncı sırada, kaç puanı var?
Gaziantep FK ile Amed SK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf konuk ekip Amed SK oldu. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ikinci yarıda atılan goller maçın kaderini belirledi. Amed SK, deplasmanda aldığı galibiyetle hanesine 3 puan yazdırdı. Karşılaşmanın yıldızı attığı iki golle Gift Orban oldu. Peki, Gaziantep FK Amed SK maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı ve Amed SK puan durumunda kaçıncı sırada? İşte maçın sonucu, gol dakikaları ve güncel puan durumu...
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da ilk yarıda gol bulamadı. İkinci yarıya etkili başlayan Amed SK, aradığı golü 46. dakikada buldu. Gift Orban, takımını öne geçiren golü kaydetti. Aynı futbolcu 50. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti. Peki, Gaziantep FK Amed SK maçının sonucu ne oldu, Amed SK ligde kaç puana ulaştı? İşte Süper Lig puan durumu...
GAZİANTEP FK - AMED SK MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının hemen başında Amed SK, Gift Orban'ın 46. ve 50. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Ancak Gaziantep FK mücadeleyi bırakmadı ve skoru 2-1'e getirdi. Böylece karşılaşma ev sahibi ekibin galibiyetiyle tamamlandı.
AMED SK KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?
Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyetle puanını 26'ya yükselten Amed SK, Süper Lig puan tablosunda 3. sıraya çıktı.
13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Amed SK, üst sıralardaki yerini güçlendirdi. Takım, bu sonuçla zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
GAZİANTEP FK'NİN PUANI KAÇ?
Amed SK karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK ise 13 maç sonunda 8 puanda kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip, puan tablosunda 17. sırada yer aldı.
Gaziantep FK, önümüzdeki haftalarda alacağı sonuçlarla alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyecek.