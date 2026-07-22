GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! GSB 550 personel alımı başvuru nereden yapılır, başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?

Ana Haber Bülteni - 21 Temmuz 2026 (Özel'in Ayrılmasına Genel Merkez Ne Diyor?)

Habertürk Ana Haber ile 21 Temmuz Salı gününün en önemli gelişmelerini öğrenin.Özgür Özel ve arkadaşlarının Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etmesiyle siyaset gündeminde yeni bir dönem başlıyor. Bu ayrılığın ardından yeni partinin ne zaman kurulacağı ve CHP içindeki gelişmelerin nereye evrileceği Hab... Daha Fazla Göster Habertürk Ana Haber ile 21 Temmuz Salı gününün en önemli gelişmelerini öğrenin.Özgür Özel ve arkadaşlarının Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etmesiyle siyaset gündeminde yeni bir dönem başlıyor. Bu ayrılığın ardından yeni partinin ne zaman kurulacağı ve CHP içindeki gelişmelerin nereye evrileceği Habertürk Ana Haber bülteninde ele alınıyor. Daha Az Göster