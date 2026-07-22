GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! GSB 550 personel alımı başvuru nereden yapılır, başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 550 sözleşmeli personel alımı için başvurular alınmaya başladı. Diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı unvanlarında yapılacak istihdama ilişkin kontenjanlar ile adaylarda aranacak nitelikler ilanla birlikte açıklandı. Peki GSB personel alımına kimler başvurabilecek, kadro dağılımı nasıl olacak ve başvurular hangi tarihe kadar devam edecek? İşte 550 sözleşmeli personel alımına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapacağı 550 sözleşmeli personel alımında başvuru dönemi açıldı. İstihdam kapsamında diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarına yer verilirken, kontenjan dağılımı ve adaylarda aranacak koşullar da ilan metniyle duyuruldu. Peki GSB personel alımı başvuruları nasıl yapılacak, hangi bölümlerden mezun olanlar başvurabilecek ve süreç ne zaman sona erecek? İşte ilana ilişkin tüm ayrıntılar…
GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için başvurular 20 Temmuz 2026 saat 00.00 itibarıyla alınmaya başladı. Adaylar başvuru işlemlerini 24 Temmuz 2026 saat 17.00’ye kadar tamamlayabilecek.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
GSB personel alımı başvuruları, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla alınacak. Elden teslim edilen veya posta yoluyla gönderilen başvurular değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Adaylar başvuru sırasında yalnızca tek bir kadro ve tek bir il seçebilecek.
KADRRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Bakanlığın taşra teşkilatındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere alınacak 550 sözleşmeli personelin branş ve kontenjan dağılımı şöyle:
Diyetisyen: 100 kişi
Psikolog: 150 kişi
Sosyal çalışmacı: 300 kişi
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (Dul ve yetim aylığı hariç),
- 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,
- Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-1’inci maddesinde sayılan istisnalar hariç),
- Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-1’inci maddesinde sayılan istisnalar hariç),
- Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.