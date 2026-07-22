İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
İran basını: ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenledi
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 15:03 Güncelleme:
İran'da Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'nın ABD tarafından füze saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, yerel saatle 14.48'de düzenlenen saldırının etkisiyle adada şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Saldırının boyutu, füzenin isabet ettiği nokta ve meydana gelen muhtemel hasarın belirlenmesine yönelik incelemelerin yetkili kurumlarca başlatıldığı kaydedildi.
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