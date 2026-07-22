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        Haberler Dünya İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı

        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı

        İran basını: ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 15:03 Güncelleme:
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        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı

        İran'da Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'nın ABD tarafından füze saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.

        Tesnim Haber Ajansı'na göre, yerel saatle 14.48'de düzenlenen saldırının etkisiyle adada şiddetli patlama sesleri duyuldu.

        Saldırının boyutu, füzenin isabet ettiği nokta ve meydana gelen muhtemel hasarın belirlenmesine yönelik incelemelerin yetkili kurumlarca başlatıldığı kaydedildi.

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