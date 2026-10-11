HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 11 EKİM 2026 | Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

11 Ekim Pazar günü altın fiyatları, hafta sonu piyasalarındaki güncel alış ve satış rakamları üzerinden takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altının seyrinde ons altın fiyatı ile döviz kurundaki değişimler belirleyici oluyor. Fiyatların önceki işlem gününe göre yükselip yükselmediğini değerlendirmek için güncel rakamların son kapanış verileriyle karşılaştırılması gerekiyor. Hafta sonu açıklanan fiyatlar, piyasaların kapalı olması nedeniyle önceki işlem günündeki hareketleri yansıtabiliyor.