HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 11 EKİM 2026 | Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?
11 Ekim 2026 Pazar günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Hafta sonu altın alım satımı yapmayı planlayanlar, güncel alış ve satış fiyatları ile ons altındaki son hareketleri takip ediyor. İşte, 11 Ekim 2026 Pazar Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…
Altın piyasasında haftanın son gününde güncel fiyatlar yakından izleniyor. Küresel piyasalarda ons altının seyri ve döviz kurundaki değişimler, yurt içindeki altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinde işlem yapacak olanlar, 11 Ekim Pazar günü açıklanan son fiyatları araştırıyor. Peki, Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL? İşte, 11 Ekim 2026 Pazar altın fiyatlarında son durum…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
11 Ekim Pazar günü altın fiyatları, hafta sonu piyasalarındaki güncel alış ve satış rakamları üzerinden takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altının seyrinde ons altın fiyatı ile döviz kurundaki değişimler belirleyici oluyor. Fiyatların önceki işlem gününe göre yükselip yükselmediğini değerlendirmek için güncel rakamların son kapanış verileriyle karşılaştırılması gerekiyor. Hafta sonu açıklanan fiyatlar, piyasaların kapalı olması nedeniyle önceki işlem günündeki hareketleri yansıtabiliyor.
GRAM ALTIN
6.643,95
6.644,78
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
4.1912,58
4.196,91
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
10.630,32
10.864,21
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.521,30
43.323,95
YARIM ALTIN FİYATI
21.194.21
21.728,42
TAM ALTIN FİYATI
43.206,00
43.719,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.521,30
43.323,95
ATA ALTIN FİYATI
43.711,89
44.823,19
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.632,34
4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.046,80
6.286,90