İstanbul baraj doluluk oranı 14 Ekim 2026: Sağanak yağmur sonrası İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından güncel baraj doluluk oranı merak ediliyor. Yağan yağmurlar sayesinde barajlarda su birikiyor ve bu su içme suyu, tarım ve elektrik üretimi gibi alanlarda kullanılıyor. İSKİ 14 Ekim Çarşamba gününe ait güncel baraj doluluk oranını duyurdu. Elmalı, Alibey, Terkos, Darlık, Büyükçekmece, Ömerli gibi barajlardaki su seviyesi belli oldu. Peki, yağmur sonrası İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, güncel baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı son dakika grafiği İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yağışların artmasıyla yükselmesi bekleniyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre megakentte baraj doluluk oranı Ekim 2026 itibarıyla yaklaşık yüzde 37 üzerinde ölçüldü. Peki, 14 Ekim bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
14 Ekim 2026 tarihli verilere göre, İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 38.06 olarak kaydedildi.
14 EKİM 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin açıkladığı verilere göre İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları şöyle:
ÖMERLİ %54.25
DARLIK %59.91
ELMALI %77.79
TERKOS %30.57
ALİBEY %34.44
BÜYÜKÇEKMECE %26.04
SAZLIDERE %20.16
KAZANDERE %7.71
PAPUÇDERE %2.93
ISTRANCALAR %43.73