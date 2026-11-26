Baba oğul ormanda katletilmişti! Şüpheli eş tutuklandı! Sır perdesi aralanıyor

İzmir'de, ormanda önceki evliliğinden olan oğlu 14 yaşındaki Yusuf Durnagöl ile birlikte cesedi bulunan 43 yaşındaki Eyüp Durnagöl'ün eşi 29 yaşındaki E.D., çiftin bebeğinin bakıcısı 18 yaşındaki N.I.K. ve erkek arkadaşı 21 yaşındaki H.K. soruşturma kapsamında tutuklandı. Baba-oğul cinayetinin miras... Daha Fazla Göster İzmir'de, ormanda önceki evliliğinden olan oğlu 14 yaşındaki Yusuf Durnagöl ile birlikte cesedi bulunan 43 yaşındaki Eyüp Durnagöl'ün eşi 29 yaşındaki E.D., çiftin bebeğinin bakıcısı 18 yaşındaki N.I.K. ve erkek arkadaşı 21 yaşındaki H.K. soruşturma kapsamında tutuklandı. Baba-oğul cinayetinin miras nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.(DHA) Daha Az Göster