Kasım 2026 enflasyon tahmini: Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Kasım ayı enflasyon rakamları için milyonların beklediği açıklama tarihine geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini aralık ayının ilk haftasında duyuracak. Açıklanacak rakamlar, kira artış oranından memur ve emekli maaşlarına yönelik zam hesaplamalarına kadar birçok kalemi etkileyecek. Ekonomistlerin ve piyasa katılımcılarının kasım ayı enflasyonuna ilişkin beklentiler de belli olmaya başladı. Peki, Kasım 2026 enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu? İşte TÜİK kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih...
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği kasım ayı enflasyon verileri için açıklama günü netleşti. Verilerin açıklanmasıyla birlikte aralık ayında uygulanacak kira artış oranının hesaplanmasında kullanılacak 12 aylık enflasyon ortalaması da belli olacak. Ayrıca ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam hesaplamalarında kullanılacak beş aylık enflasyon farkı netleşecek. Peki, TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini saat kaçta açıklayacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar...
KASIM 2026 ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Aralık 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak. TÜFE ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri aynı gün duyurulacak. Açıklamayla birlikte kasım ayının aylık ve yıllık enflasyon oranları belli olacak.
KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?
Kasım ayı enflasyonuna ilişkin piyasa tahminlerinde aylık artışın yüzde 1,10 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 26 Kasım'da yayımlanan Bloomberg HT anketinde 16 kurumun aylık enflasyon beklentilerinin medyanı yüzde 1,10 olarak hesaplandı. Aynı ankette yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 30,10 oldu.
Merkez Bankasının kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de aylık TÜFE artış beklentisi yüzde 1,09 olarak kaydedildi. Ankette 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,04'e yükseldi. Bu oranlar piyasa tahminlerini yansıtıyor; kesin rakamlar TÜİK'in açıklamasıyla belli olacak.
EKİM 2026 ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ekim ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 2,58 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 29,77 olarak kayıtlara geçti. Kasım ayı verileriyle birlikte enflasyonun aylık ve yıllık seyrindeki değişim de ortaya çıkacak.
KASIM ENFLASYONU KİRA ZAMMINI VE EMEKLİ MAAŞLARINI NASIL ETKİLEYECEK?
Kasım ayı enflasyon verileri, aralık ayında konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek artış oranının hesaplanmasında belirleyici olacak. Bunun yanında ocak 2027'de memur ve emeklilere yapılacak maaş artışları açısından da önem taşıyor. Kasım verisinin açıklanmasıyla yılın ilk beş ayına ait enflasyon farkı hesaplanabilecek. Ocak ayında yapılacak zam oranının kesinleşmesi için ise aralık ayı enflasyon verisinin de açıklanması beklenecek.