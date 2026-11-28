EKİM 2026 ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ekim ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 2,58 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 29,77 olarak kayıtlara geçti. Kasım ayı verileriyle birlikte enflasyonun aylık ve yıllık seyrindeki değişim de ortaya çıkacak.