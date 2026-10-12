Kavak Yelleri’nin Deniz’iydi! İbrahim Kendirci’yi görenler gözlerine inanamadı: Yıllar ona hiç uğramamış!
Bir dönemin gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde Deniz Akça karakteriyle hafızalara kazınan İbrahim Kendirci, yıllar sonra yeniden gündemde. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncunun fit görünümü, hayranlarından beğeni topluyor.
2007-2011 yılları arasında ekranlara gelen Kavak Yelleri, aradan geçen yıllara rağmen oyuncularıyla konuşulmaya devam ediyor. Dizide Deniz karakterini canlandıran İbrahim Kendirci de yapımın unutulmayan isimleri arasında yer alıyor. Bir dönem genç izleyicilerin yakından takip ettiği oyuncunun şimdiki hali ve kariyer yolculuğu merak ediliyor.
KAVAK YELLERİ’NİN DENİZ’İ İBRAHİM KENDİRCİ NASIL DEĞİŞTİ?
Kavak Yelleri’nde canlandırdığı Deniz Akça karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İbrahim Kendirci, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Oyuncunun fit görünümü dikkat çekerken, takipçilerinden de beğeni dolu yorumlar geliyor.
Dizinin yayınlandığı dönemi hatırlayan izleyiciler, oyuncunun yıllar içindeki değişimini merakla takip ediyor.
İBRAHİM KENDİRCİ HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
Kavak Yelleri’nin ardından oyunculuk kariyerini farklı projelerle sürdüren İbrahim Kendirci, Payitaht: Abdülhamid, Darısı Başımıza ve Nöbet gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu ayrıca Sen Yaşamaya Bak ve Sonsuza Dek Nedime projelerinde de yer aldı.
Kendirci, Melek Mosso’nun “Gel Desem de Gelme” adlı şarkısının klibinde de kamera karşısına geçti.
KAVAK YELLERİ YILLAR SONRA DA KONUŞULUYOR
Kavak Yelleri, gençlik ve arkadaşlık hikayesiyle izleyicilerin hafızasında yer edinirken dizinin oyuncuları da zaman zaman gündeme geliyor.
İbrahim Kendirci, katıldığı bir YouTube programında dizinin çekildiği yılları “Gençliğim! Çok karizmatiktik o zamanlar” sözleriyle anmıştı.
Oyuncu, geçtiğimiz aylarda eski rol arkadaşı Dağhan Külegeç ile bir araya gelmesiyle de dikkat çekmişti.
İşte, Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci'nin son hali...