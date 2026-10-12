Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Kavak Yelleri’nin Deniz’iydi! İbrahim Kendirci’yi görenler gözlerine inanamadı: Yıllar ona hiç uğramamış!

        Kavak Yelleri’nin Deniz’iydi! İbrahim Kendirci’yi görenler gözlerine inanamadı: Yıllar ona hiç uğramamış!

        Bir dönemin gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde Deniz Akça karakteriyle hafızalara kazınan İbrahim Kendirci, yıllar sonra yeniden gündemde. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncunun fit görünümü, hayranlarından beğeni topluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 17:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2007-2011 yılları arasında ekranlara gelen Kavak Yelleri, aradan geçen yıllara rağmen oyuncularıyla konuşulmaya devam ediyor. Dizide Deniz karakterini canlandıran İbrahim Kendirci de yapımın unutulmayan isimleri arasında yer alıyor. Bir dönem genç izleyicilerin yakından takip ettiği oyuncunun şimdiki hali ve kariyer yolculuğu merak ediliyor.

        2

        KAVAK YELLERİ’NİN DENİZ’İ İBRAHİM KENDİRCİ NASIL DEĞİŞTİ?

        Kavak Yelleri’nde canlandırdığı Deniz Akça karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İbrahim Kendirci, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Oyuncunun fit görünümü dikkat çekerken, takipçilerinden de beğeni dolu yorumlar geliyor.

        3

        Dizinin yayınlandığı dönemi hatırlayan izleyiciler, oyuncunun yıllar içindeki değişimini merakla takip ediyor.

        4

        İBRAHİM KENDİRCİ HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

        Kavak Yelleri’nin ardından oyunculuk kariyerini farklı projelerle sürdüren İbrahim Kendirci, Payitaht: Abdülhamid, Darısı Başımıza ve Nöbet gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu ayrıca Sen Yaşamaya Bak ve Sonsuza Dek Nedime projelerinde de yer aldı.

        5

        Kendirci, Melek Mosso’nun “Gel Desem de Gelme” adlı şarkısının klibinde de kamera karşısına geçti.

        6

        KAVAK YELLERİ YILLAR SONRA DA KONUŞULUYOR

        Kavak Yelleri, gençlik ve arkadaşlık hikayesiyle izleyicilerin hafızasında yer edinirken dizinin oyuncuları da zaman zaman gündeme geliyor.

        7

        İbrahim Kendirci, katıldığı bir YouTube programında dizinin çekildiği yılları “Gençliğim! Çok karizmatiktik o zamanlar” sözleriyle anmıştı.

        8

        Oyuncu, geçtiğimiz aylarda eski rol arkadaşı Dağhan Külegeç ile bir araya gelmesiyle de dikkat çekmişti.

        9

        İşte, Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci'nin son hali...

        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        ÖNERİLEN VİDEO
        #kavak yelleri
        #ibrahim kendirci
        #son hali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'den İran'a dair kritik açıklama
        İngiltere'den İran'a dair kritik açıklama
        PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
        PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
        Murat'ın katilinden yapay zekadan ceza araştırması
        Murat'ın katilinden yapay zekadan ceza araştırması
        Ağrı Dağı'nda heyelan! Son anda kurtuldular!
        Ağrı Dağı'nda heyelan! Son anda kurtuldular!
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı!
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı!
        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!
        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!
        Cem kontrolde
        Cem kontrolde
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        Sevgilisi de İstanbul'a geldi
        Sevgilisi de İstanbul'a geldi
        "Korkutuyorsun beni"
        "Korkutuyorsun beni"
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Otomotivin 'Paris' savaşı
        Otomotivin 'Paris' savaşı
        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü?
        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü?
        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Bu hafta burçları neler bekliyor?