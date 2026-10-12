Kavak Yelleri’nin Deniz’iydi! İbrahim Kendirci’yi görenler gözlerine inanamadı: Yıllar ona hiç uğramamış!

2007-2011 yılları arasında ekranlara gelen Kavak Yelleri, aradan geçen yıllara rağmen oyuncularıyla konuşulmaya devam ediyor. Dizide Deniz karakterini canlandıran İbrahim Kendirci de yapımın unutulmayan isimleri arasında yer alıyor. Bir dönem genç izleyicilerin yakından takip ettiği oyuncunun şimdiki hali ve kariyer yolculuğu merak ediliyor.