LGS 200,250,300,350,400 puanla nereye girilir? Anadolu, Fen, Meslek Lisesi LGS taban puanları açıklandı mı?

LGS 2026 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER BELLİ OLDU MU?

2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklanmadı. Bu yıl öğrenciler 2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

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