MasterChef'te son eleme adayı belli oluyor! 28 Kasım Cumartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı öncesinde heyecan yeniden yükseldi. 28 Kasım 2026 Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, çikolata konseptiyle hazırlanan zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Şeflerin belirlediği yaratıcı tabakları en iyi şekilde hazırlamak isteyen yarışmacılar, tezgah başına geçiyor. Gecenin sonunda yapılacak değerlendirme, takımın kaderini ve eleme potasındaki son ismi belirleyecek. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 28 Kasım'da eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te dokunulmazlık sonucuyla eleme potasına giren yarışmacı...
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Yarışmacılar bu kez çikolata konseptiyle hazırlanan tariflerde hünerlerini sergiledi. Şeflerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli olacak. Kaybeden takımda ise bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı belirleme süreci yaşanacak. Haftanın ilk üç eleme adayı Bahar, Ayşe ve Eyyüp Can olurken gözler son dokunulmazlık mücadelesine çevrildi. Peki 28 Kasım 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, son eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 28 Kasım 2026 tarihli bölümünde haftanın son takım dokunulmazlığı oyunu oynanacak. Yarışmacılar, çikolata konsepti kapsamında hazırlayacakları yaratıcı tabaklarla şeflerden yüksek puan almaya çalışacak.
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmelerinin ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım dokunulmazlığını kaybeden yarışmacılar, eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele edecek. Şeflerin belirleyeceği yemek veya konsept doğrultusunda hazırlanan tabaklar tadım ve değerlendirmeye alınacak.
Gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF 28 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takımda eleme oylaması gerçekleştirilecek. Takım arkadaşlarının kullandığı oylar sonucunda haftanın dördüncü ve son eleme adayı belirlenecek.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk üç eleme adayı daha önce belli olmuştu. 25 Kasım'da Bahar, 26 Kasım'da Ayşe ve 27 Kasım'da Eyyüp Can eleme potasına girmişti.
28 Kasım Cumartesi günü belirlenecek son adayla birlikte haftanın eleme potası tamamlanacak.
- Bahar
- Ayşe
- Eyyüp Can