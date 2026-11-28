20 yıl önce aynı apartmanda ölen 3 çocuğun şüpheli ölümünde 7 gözaltı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden 3 çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin dosyalar, yıllar sonra yeniden açıldı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca y... Daha Fazla Göster İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden 3 çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin dosyalar, yıllar sonra yeniden açıldı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, üç ölüm arasında maddi ve fiilî bağlantı bulunduğuna işaret eden bulgulara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 3 ayrı tasarlayarak kasten öldürme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda meydana gelen olaylarda 1 yaşındaki Özcan Akyol, 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol ve 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol'un hayatını kaybettiğini hatırlattı. Üç çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin dosyaların, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmaları kapsamında yeniden ele alındığını bildirdi. Yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları ile iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi. Özellikle çocukların ölüm nedenlerine ilişkin önceki değerlendirmelerle örtüşmeyen bulgular ve şüpheliler arasındaki görüşme kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda üç ölüm olayının tesadüfi olmadığına ve aralarında maddi ve fiilî bağlantı bulunduğuna işaret eden önemli bulgulara ulaşıldı. 7 şüpheli gözaltına alındı Soruşturma kapsamında 1 şüpheli üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme, 6 şüpheli ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bakan Gürlek, soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti. Zamanın geçmesinin suçların cezasız kalmasına gerekçe olamayacağını vurgulayan Gürlek, geçmişte yaşanan ve henüz aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye, adaletin tecellisi için çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.(İHA) Daha Az Göster