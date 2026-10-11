Masterchef kim elendi, kim gitti? 11 Ekim 2026 Pazar Masterchef Türkiye’de veda eden isim açıklandı! Masterchef eleme adayları kimler?

Masterchef son bölümde elenen yarışmacı belli oldu. Ekrana gelen son bölümde, kırmızı ve mavi takım 4. dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar, 'İç Anadolu yemekleri' konseptinde hünerlerini sergiledi. 11 Ekim Pazar günü Masterchef’te potaya giren 8 eleme adayı ana kadrodaki yerini korumak adına tüm hünerlerini sergiledi. Peki Masterchef kim elendi, kim gitti? 11 Ekim Masterchef Türkiye’de eleme adayları kimler?