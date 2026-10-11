Masterchef kim elendi, kim gitti? 11 Ekim 2026 Pazar Masterchef Türkiye’de veda eden isim açıklandı! Masterchef eleme adayları kimler?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te eleme heyecanı yaşanıyor. 11 Ekim tarihinde ekrana gelen bölümde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle yarışmacılardan biri elendi. En son MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı. Bireysel dokunulmazlık oyununu ise Muhammed kazandı. Peki, 11 Ekim 2026 Masterchef elendi, kim gitti, eleme adayları kimler?
Masterchef son bölümde elenen yarışmacı belli oldu. Ekrana gelen son bölümde, kırmızı ve mavi takım 4. dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar, 'İç Anadolu yemekleri' konseptinde hünerlerini sergiledi. 11 Ekim Pazar günü Masterchef’te potaya giren 8 eleme adayı ana kadrodaki yerini korumak adına tüm hünerlerini sergiledi. Peki Masterchef kim elendi, kim gitti? 11 Ekim Masterchef Türkiye’de eleme adayları kimler?
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Masterchef elenen yarışmacı Buse oldu
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?
Nurten,
Ayşe,
Nilay,
Buse,
Hasan Alp,
Şadi,
Enes,
Kübra
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu Muhammed kazandı.
MasterChef'te 7. eleme adayı Enes olurken, 8. eleme adayı Kübra oldu.