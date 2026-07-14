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        Haberler Bilgi Ekonomi Memur maaş zam farkı ödeme takvimi: 14 günlük memur maaş zammı farkı ödemeleri ne zaman yapılacak?

        Memur maaş zam farkı ödeme takvimi: 14 günlük memur maaş zammı farkı ödemeleri ne zaman yapılacak?

        Temmuz ayı maaş artışlarının kesinleşmesiyle birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde zam farkı ödemeleri yer alıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 13,52 oranında zam yapılırken, gözler şimdi 14 günlük maaş farkının ödeme takvimine çevrildi. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da alacak olsa da 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkının hangi tarihte hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. İşte memur maaş zam farkı ödeme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 10:41 Güncelleme:
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        1

        Temmuz 2026 maaş zammının belli olmasının ardından memur ve memur emeklileri, zam farklarının ödeme tarihine odaklandı. Zamlı maaşlarını almaya hazırlanan memurlar, 1-14 Temmuz tarihleri arasında oluşan maaş farkının ne zaman ödeneceğini araştırırken, ayın ilk günlerinde maaşlarını zamsız alan memur emeklileri de fark ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamayla birlikte ödeme takvimi araştırılıyor. İşte detaylar...

        2

        HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 0,99, yıllık enflasyonu da yüzde 32,11 olarak açıkladı. Ocak – Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti.

        3

        MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI

        Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yapılan zammın yüzde 11’i toplu sözleşme zammından oluşuyor. Buna göre yüzde 6,09 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. Bunun üzerine yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 13,52 oranında artacak.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70.251 TL

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 61.890 TL’den 70.251 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 27.772 TL’den 31.524 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 34.118 TL’den 38.727 TL’ye yükselecek. Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 21.481 TL’den 25.296 TL’ye çıkacak.

        5

        ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Kamu görevlileri, mevzuat gereği her ayın 15'inde peşin olarak maaşlarını almaktadır. Temmuz ayının 15'ine denk gelen süreçte, kamu personeline ödenecek olan aylıklar yüzde 13,52 oranında artırılmış güncel rakamlar üzerinden yansıtılacaktır.

        6

        MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Maaş zammı kararları 1 Temmuz itibarıyla geçerlilik kazandığı ancak devlet memurlarına ödemeler ayın 15'inde yapıldığı için ortaya çıkan 14 günlük dönemsel kat değer farkı için takvim belirlenmesi bekleniyor.

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        MEMUR EMEKLİLERİ MAAŞ FARKLARINI NE ZAMAN ALACAK?

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki Emekli Sandığı mensupları, her ayın 1'i ile 5'i arasında emekli aylıklarını almaktadır. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz'da açıklandığı için, emekliler Temmuz ayının başında eski tarifeden maaş aldılar. Bu durum nedeniyle oluşan zam farkları için SGK tarafından özel bir ödeme takvimi ilan edilecek.

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