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        Haberler Bilgi Ekonomi Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli memura 14 günlük zam farkı yattı mı?

        Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli memura 14 günlük zam farkı yattı mı?

        Memur maaş zammının kesinleşmesinin ardından milyonlarca memur ve memur emeklisi zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Temmuz ayı maaşlarına yansıyacak artışın yanı sıra 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkının ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Memur emeklileri de 14 günlük zam farkı ödemelerine ilişkin son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Memur maaş farkı ödeme takvimi ise ilgili kurumlar tarafından duyurulacak. Peki memur maaş farkı ne zaman yatacak, emekli memura 14 günlük zam farkı yattı mı? İşte memur zam farkı ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-05 19:54:12 Güncelleme:
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        1

        Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 zam oranlarının belli olmasının ardından gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi. Çalışan memurlar ile memur emeklilerinin zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih için resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseltilmi. Peki memur maaş farkı ne zaman yatacak, emekli memura 14 günlük zam farkı yattı mı? İşte 2026 Temmuz memur maaş farkı ödeme takvimi...

        2

        EMEKLİ MEMUR VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.

        3

        MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

        Çalışan memurlar, zamlı maaşlarını ilk kez 15 Temmuz 2026 tarihinde alacak. 1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkının ise kurumların bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından ödenmesi bekleniyor.

        Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, maaş farkları bazı kurumlarda 15 Temmuz maaşıyla birlikte, bazı kurumlarda ise bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından Temmuz ayının üçüncü haftasına kadar hesaplara yatırılabiliyor.

        Ancak 2026 yılına ilişkin 14 günlük maaş farkı ödeme takvimi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da ilgili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ödeme tarihi kesinleşmiş değil.

        4

        EMEKLİ MEMURA 14 GÜNLÜK ZAM FARKI YATTI MI?

        Memur emeklilerinin 14 günlük zam farkı ödemelerine ilişkin de henüz resmi ödeme takvimi açıklanmadı.

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeme tarihleri duyurulduğunda, memur emeklilerinin zam farkları belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılacak.

        5

        14 GÜNLÜK ZAM FARKI NASIL HESAPLANIYOR?

        Memur maaş zamları 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmasına rağmen maaş ödemeleri ayın 15'inde yapıldığı için, 1-14 Temmuz arasındaki süreye ait maaş farkı ayrıca hesaplanıyor.

        Bu nedenle çalışan memurlar ile memur emeklilerine, zam oranına göre oluşan 14 günlük fark ödemesi ayrıca yatırılıyor.

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