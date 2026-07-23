Merkez Bankası Temmuz faiz toplantısı tarihi 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayıma geçti. Ekonomi piyasaları, yatırımcılar, mevduat sahipleri ve kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar, açıklanacak faiz kararına odaklandı. Temmuz ayı toplantısında alınacak kararın döviz kurları, kredi faizleri, mevduat getirileri ve Borsa İstanbul üzerinde etkili olması bekleniyor. TCMB'nin yayımladığı 2026 PPK takvimine göre toplantı tarihi ve kararın açıklanacağı saat netleşti. Ekonomistlerin büyük bölümü ise politika faizinde izlenecek adımı yakından takip ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, Temmuz ayında faizler düşecek mi? İşte 2026 Temmuz TCMB faiz toplantısına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…
Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararı öncesinde piyasalarda bekleyiş sürüyor. Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı karar, başta kredi ve mevduat faizleri olmak üzere birçok ekonomik gösterge üzerinde belirleyici olacak. Enflasyon görünümü ve küresel ekonomik gelişmeler de toplantının en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gidip gitmeyeceğini merak ediyor. Peki, Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak ve faiz indirimi bekleniyor mu? İşte son beklentiler ve toplantı takvimi…
MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı 2026 Para Politikası Kurulu takvimine göre Temmuz ayı faiz toplantısı 23 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
PPK toplantısının ardından faiz kararı aynı gün saat 14.00'te TCMB tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.
TEMMUZ AYINDA FAİZLER DÜŞECEK Mİ?
Temmuz ayı toplantısı öncesinde ekonomistlerin ve piyasa katılımcılarının ağırlıklı beklentisi, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılması yönünde bulunuyor.
Bununla birlikte bazı uzmanlar, enflasyondaki seyir ve küresel finansal koşullara bağlı olarak yılın ilerleyen dönemlerinde sınırlı faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor. Nihai karar ise 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısının ardından belli olacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?
TCMB'nin politika faizine ilişkin kararı;
Mevduat faizlerini,
İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizlerini,
Döviz kurlarını,
Altın fiyatlarını,
Borsa İstanbul'daki fiyatlamaları,
Enflasyon beklentilerini
doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle her PPK toplantısı öncesinde ekonomi piyasalarında yoğun bir beklenti oluşuyor.
2026 MERKEZ BANKASI KALAN PPK TOPLANTI TAKVİMİ
TCMB'nin açıkladığı takvime göre 2026 yılında Temmuz toplantısının ardından yapılacak Para Politikası Kurulu toplantıları şu tarihlerde gerçekleştirilecek:
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026