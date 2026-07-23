Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararı öncesinde piyasalarda bekleyiş sürüyor. Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı karar, başta kredi ve mevduat faizleri olmak üzere birçok ekonomik gösterge üzerinde belirleyici olacak. Enflasyon görünümü ve küresel ekonomik gelişmeler de toplantının en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gidip gitmeyeceğini merak ediyor. Peki, Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak ve faiz indirimi bekleniyor mu? İşte son beklentiler ve toplantı takvimi…