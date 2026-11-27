Milyonlarca çalışanın gözü Aralık'ta! 2027 asgari ücrette zam senaryoları
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Aralık ayında yapacağı toplantılara çevrildi. 2026 yılında net 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda ne kadar artırılacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere komisyonun aralık ayında toplanacağını açıkladı. Peki, 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yeni asgari ücret kaç TL'ye yükselecek? İşte 2027 Ocak asgari ücrette zam senaryoları...
2027 yılında uygulanacak asgari ücret için hazırlıklar hız kazanırken çalışanların gözü hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin yapacağı görüşmelere çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında bir araya gelmesi beklenirken ilk toplantının kesin tarihi henüz açıklanmadı. Yeni ücretin belirlenmesinde enflasyon, çalışanların alım gücü ve işveren maliyetlerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, 2027 yılında asgari ücret ne kadar olacak ve yüzde kaç zam yapılacak? İşte yeni asgari ücret görüşmelerinde son durum...
2027 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?
2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Aralık 2026'da toplanması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, yeni asgari ücretin belirlenmesi amacıyla işçi, işveren ve kamu temsilcilerinin aralık ayında bir araya geleceğini bildirdi.
Ancak 21 Kasım 2026 itibarıyla ilk toplantının kesin günü henüz açıklanmadı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2027 yılında uygulanacak yeni ücretin aralık ayının son bölümünde açıklanması bekleniyor.
2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Asgari ücret için henüz resmî bir zam oranı açıklanmadı. Komisyon görüşmeleri öncesinde yüzde 20, yüzde 25, yüzde 30 ve yüzde 35 gibi farklı artış oranları üzerinden hesaplamalar yapılıyor.
Yeni zam oranının belirlenmesinde enflasyon verileri, temel tüketim harcamaları, çalışanların geçim koşulları ve işverenlerin maliyetleri önemli başlıklar arasında bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamada çalışanların gelirlerinin korunmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ancak Bakanlık tarafından açıklanmış kesin bir zam teklifi bulunmuyor.
YÜZDE 20, 25, 30 VE 35 ZAM GELİRSE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2026 yılı net asgari ücreti olan 28 bin 75 TL 50 kuruş üzerinden yapılan hesaplamalara göre olası zamlı maaşlar şöyle:
Zam oranıZamlı net asgari ücret
Yüzde 20 -33.690,60 TL
Yüzde 25 -35.094,38 TL
Yüzde 30- 36.498,15 TL
Yüzde 35 -37.902,93 TL
Yüzde 40 -39.306,70 TL
Bu tutarlar mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan örnek hesaplamalardır. Herhangi bir zam oranı kesinleşmemiştir.
2026 MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2026 yılında geçerli olan asgari ücretin rakamları şöyle:
- Net asgari ücret: 28.075,50 TL
- Brüt asgari ücret: 33.030 TL
2027 yılında yapılacak artış, milyonlarca çalışanın eline geçecek net maaşı doğrudan etkileyecek. Yeni ücretin açıklanmasının ardından işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve çeşitli sosyal ödeme kalemlerinde de asgari ücrete bağlı değişiklikler gündeme gelecek.
2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında gerçekleştireceği toplantıların ardından yeni ücretin belirlenmesi bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalarda olduğu gibi görüşmelerin yıl sonuna kadar tamamlanması ve 2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin aralık ayının son günlerinde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.
Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanacak. Kesin zam oranı ve net maaş ise komisyon görüşmelerinin ardından yapılacak resmî açıklamayla belli olacak.