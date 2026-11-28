YÜZDE 20, 25, 30 VE 35 ZAM GELİRSE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 yılı net asgari ücreti olan 28 bin 75 TL 50 kuruş üzerinden yapılan hesaplamalara göre olası zamlı maaşlar şöyle:

Zam oranıZamlı net asgari ücret

Yüzde 20 -33.690,60 TL

Yüzde 25 -35.094,38 TL

Yüzde 30- 36.498,15 TL

Yüzde 35 -37.902,93 TL

Yüzde 40 -39.306,70 TL

Bu tutarlar mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan örnek hesaplamalardır. Herhangi bir zam oranı kesinleşmemiştir.