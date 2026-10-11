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        Haberler Bilgi ÖĞRENCİLER 9 GÜN TATİL YAPACAK! İlk ara tatil ne zaman başlayacak? İşte 2026-2027 ara tatil tarihleri

        ÖĞRENCİLER 9 GÜN TATİL YAPACAK! İlk ara tatil ne zaman başlayacak? İşte 2026-2027 ara tatil tarihleri

        2026-2027 eğitim öğretim yılı devam ederken okullarda ilk ara tatilin başlayacağı tarih milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026-2027 çalışma takviminde, birinci ve ikinci dönemde uygulanacak ara tatil tarihleri de yer aldı. Takvime göre öğrenciler, kasım ayında derslere kısa bir mola vererek dinlenme fırsatı bulacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Kasım ara tatili hangi tarihte bitecek? İşte 2026-2027 MEB ara tatil takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 21:41 Güncelleme:
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        1

        Ders temposuna kısa bir mola vermeye hazırlanan öğrenciler, kasım ara tatili için gün sayıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde yapılacak ara tatilin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, tatilin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini araştırıyor. MEB'in açıkladığı çalışma takviminde ara tatilin yanı sıra yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatilinin tarihleri de yer alıyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kasım ara tatili kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi ile 2026-2027 ara tatil tarihleri…

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        İLK ARA TATİL NE ZAMAN 2026?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Kasım ara tatili, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

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        KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Kasım ara tatili, hafta içindeki 5 iş gününü kapsayacak. Tatilin öncesindeki 14-15 Kasım hafta sonu ve sonrasındaki 21-22 Kasım hafta sonuyla birlikte öğrenciler toplam 9 gün dinlenme fırsatı bulacak.

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        ARA TATİL SONRASI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Öğrenciler, ara tatilin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü ders başı yapacak.

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        2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        MEB'in çalışma takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem dersleri 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

        6

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili de takvimde yerini aldı. Buna göre öğrenciler, 8 Mart 2027 Pazartesi ile 12 Mart 2027 Cuma tarihleri arasında ara tatil yapacak. Hafta sonlarıyla birlikte ikinci ara tatil de toplam 9 gün sürecek.

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        MEB'in açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihten itibaren yaz tatiline başlayacak.

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        2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ

        Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

        Birinci dönemin bitişi: 22 Ocak 2027

        Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

        İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027

        İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

        Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

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        #İlk ara tatil ne zaman
        #kasım ara tatili
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