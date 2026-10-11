Ders temposuna kısa bir mola vermeye hazırlanan öğrenciler, kasım ara tatili için gün sayıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde yapılacak ara tatilin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, tatilin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini araştırıyor. MEB'in açıkladığı çalışma takviminde ara tatilin yanı sıra yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatilinin tarihleri de yer alıyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kasım ara tatili kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi ile 2026-2027 ara tatil tarihleri…