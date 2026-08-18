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        Haberler Bilgi ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI 2026-2027 | Bu yıl özel üniversite ücretleri ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir vakıf üniversiteleri lisans/önlisans bölüm ücretleri!

        ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI 2026-2027 | Bu yıl özel üniversite ücretleri ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir vakıf üniversiteleri lisans/önlisans bölüm ücretleri!

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından vakıf üniversitelerine yerleşen adaylar, 2026-2027 akademik yılı öğrenim ücretlerini araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki özel üniversite fiyatları; üniversiteye, bölüme, burs oranına ve sunulan indirim seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. Tam ve kısmi ÖSYM burslarının yanı sıra tercih indirimi, ilk sıra desteği ve peşin ödeme avantajları da öğrencilerin ödeyeceği tutarı etkiliyor. Peki, bu yıl özel üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte 2026-2027 İstanbul, Ankara ve İzmir vakıf üniversiteleri lisans ve önlisans bölüm ücretleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 13:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        2026 YKS yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla birlikte üniversitelerde kayıt dönemi için hazırlıklar başladı. Vakıf üniversitelerini kazanan adaylar ise 2026-2027 akademik yılında ödeyecekleri öğrenim ücretlerini ve yararlanabilecekleri burs olanaklarını merak ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de faaliyet gösteren vakıf üniversitelerinde ücretler; fakülte, bölüm, program ve burs oranına göre farklılık gösterebiliyor. Bazı üniversitelerde tercih sırası, başarı derecesi ve ödeme şekline bağlı ek indirimler de uygulanıyor. Peki, bu yıl özel üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’deki vakıf üniversitelerinin 2026-2027 lisans ve önlisans ücretleri...

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        İSTANBUL’DAKİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

        İstanbul’da 44 tane vakıf üniversitesi, 3 tane de vakıf meslek yüksekokulu bulunuyor. İşte İstanbul’daki özel üniversitelerin listesi;

        Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

        Altınbaş Üniversitesi

        Bahçeşehir Üniversitesi

        Beykoz Üniversitesi

        Bezmialem Vakıf Üniversitesi

        Biruni Üniversitesi

        Demiroğlu Bilim Üniversitesi

        Doğuş Üniversitesi

        Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

        Fenerbahçe Üniversitesi

        Haliç Üniversitesi

        Işık Üniversitesi

        İbn Haldun Üniversitesi

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

        İstanbul Arel Üniversitesi

        İstanbul Atlas Üniversitesi

        İstanbul Aydın Üniversitesi

        İstanbul Topkapı Üniversitesi

        İstanbul Bilgi Üniversitesi

        İstanbul Beykent Üniversitesi

        İstanbul Esenyurt Üniversitesi

        İstanbul Galata Üniversitesi

        İstanbul Gedik Üniversitesi

        İstanbul Gelişim Üniversitesi

        İstanbul Kent Üniversitesi

        İstanbul Kültür Üniversitesi

        İstanbul Medipol Üniversitesi

        İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

        İstanbul Okan Üniversitesi

        İstanbul Rumeli Üniversitesi

        İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

        İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

        İstanbul Ticaret Üniversitesi

        İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

        İstinye Üniversitesi

        Kadir Has Üniversitesi

        Koç Üniversitesi

        Maltepe Üniversitesi

        MEF Üniversitesi

        Özyeğin Üniversitesi

        Piri Reis Üniversitesi

        Sabancı Üniversitesi

        Üsküdar Üniversitesi

        Yeditepe Üniversitesi

        Vakıf Meslek Yüksekokulları

        Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

        İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

        İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

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        2026-2027 İSTANBUL'DAKİ ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ

        2026-2027 akademik yılı için İstanbul’daki vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri belli oldu.

        Üniversitelerin açıkladığı güncel fiyatlar, burs olanakları ve ödeme seçeneklerine ilişkin tüm ayrıntılara aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

        2026-2027 İSTANBUL ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        ANKARA'DAKİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

        Ankara’da 13 tane vakıf üniversitesi bulunuyor. İşte Ankara’daki özel üniversitelerin listesi;

        Ankara Bilim Üniversitesi

        Ankara Medipol Üniversitesi

        Atılım Üniversitesi

        Başkent Üniversitesi

        İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

        Çankaya Üniversitesi

        Lokman Hekim Üniversitesi

        OSTİM Teknik Üniversitesi

        TED Üniversitesi

        TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ)

        Türk Hava Kurumu Üniversitesi

        Ufuk Üniversitesi

        Yüksek İhtisas Üniversitesi

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        2026-2027 ANKARA'DAKİ ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ

        2026-2027 akademik yılı için Ankara'daki vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri belli oldu.

        Üniversitelerin açıkladığı güncel fiyatlar, burs olanakları ve ödeme seçeneklerine ilişkin tüm ayrıntılara aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

        ANKARA’DAKİ ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        İZMİR VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

        İzmir’de 3 vakıf üniversitesi bulunuyor. İşte İzmir’deki özel üniversitelerin listesi;

        İzmir Ekonomi Üniversitesi

        Yaşar Üniversitesi

        İzmir Tınaztepe Üniversitesi

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        2026-2027 İZMİR'DEKİ ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ

        2026-2027 akademik yılı için İzmir'deki vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri belli oldu.

        Üniversitelerin açıkladığı güncel fiyatlar, burs olanakları ve ödeme seçeneklerine ilişkin tüm ayrıntılara aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

        İZMİR ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        #2026-2027 özel üniversite ücretleri
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