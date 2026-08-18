ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI 2026-2027 | Bu yıl özel üniversite ücretleri ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir vakıf üniversiteleri lisans/önlisans bölüm ücretleri!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından vakıf üniversitelerine yerleşen adaylar, 2026-2027 akademik yılı öğrenim ücretlerini araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki özel üniversite fiyatları; üniversiteye, bölüme, burs oranına ve sunulan indirim seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. Tam ve kısmi ÖSYM burslarının yanı sıra tercih indirimi, ilk sıra desteği ve peşin ödeme avantajları da öğrencilerin ödeyeceği tutarı etkiliyor. Peki, bu yıl özel üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte 2026-2027 İstanbul, Ankara ve İzmir vakıf üniversiteleri lisans ve önlisans bölüm ücretleri!
2026 YKS yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla birlikte üniversitelerde kayıt dönemi için hazırlıklar başladı. Vakıf üniversitelerini kazanan adaylar ise 2026-2027 akademik yılında ödeyecekleri öğrenim ücretlerini ve yararlanabilecekleri burs olanaklarını merak ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de faaliyet gösteren vakıf üniversitelerinde ücretler; fakülte, bölüm, program ve burs oranına göre farklılık gösterebiliyor. Bazı üniversitelerde tercih sırası, başarı derecesi ve ödeme şekline bağlı ek indirimler de uygulanıyor. Peki, bu yıl özel üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’deki vakıf üniversitelerinin 2026-2027 lisans ve önlisans ücretleri...
İSTANBUL’DAKİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ
İstanbul’da 44 tane vakıf üniversitesi, 3 tane de vakıf meslek yüksekokulu bulunuyor. İşte İstanbul’daki özel üniversitelerin listesi;
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Altınbaş Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Beykoz Üniversitesi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Biruni Üniversitesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Fenerbahçe Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Işık Üniversitesi
İbn Haldun Üniversitesi
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
İstanbul Atlas Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Topkapı Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Beykent Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
İstanbul Galata Üniversitesi
İstanbul Gedik Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Kent Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İstinye Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
MEF Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Piri Reis Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Vakıf Meslek Yüksekokulları
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
2026-2027 İSTANBUL'DAKİ ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ
2026-2027 akademik yılı için İstanbul’daki vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri belli oldu.
Üniversitelerin açıkladığı güncel fiyatlar, burs olanakları ve ödeme seçeneklerine ilişkin tüm ayrıntılara aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.
2026-2027 İSTANBUL ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA'DAKİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ
Ankara’da 13 tane vakıf üniversitesi bulunuyor. İşte Ankara’daki özel üniversitelerin listesi;
Ankara Bilim Üniversitesi
Ankara Medipol Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Lokman Hekim Üniversitesi
OSTİM Teknik Üniversitesi
TED Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Yüksek İhtisas Üniversitesi
2026-2027 ANKARA'DAKİ ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ
2026-2027 akademik yılı için Ankara'daki vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri belli oldu.
Üniversitelerin açıkladığı güncel fiyatlar, burs olanakları ve ödeme seçeneklerine ilişkin tüm ayrıntılara aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.
İZMİR VAKIF ÜNİVERSİTELERİ
İzmir’de 3 vakıf üniversitesi bulunuyor. İşte İzmir’deki özel üniversitelerin listesi;
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
İzmir Tınaztepe Üniversitesi
2026-2027 İZMİR'DEKİ ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ
2026-2027 akademik yılı için İzmir'deki vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri belli oldu.
Üniversitelerin açıkladığı güncel fiyatlar, burs olanakları ve ödeme seçeneklerine ilişkin tüm ayrıntılara aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.