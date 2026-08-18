ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI 2026-2027 | Bu yıl özel üniversite ücretleri ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir vakıf üniversiteleri lisans/önlisans bölüm ücretleri!

2026 YKS yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla birlikte üniversitelerde kayıt dönemi için hazırlıklar başladı. Vakıf üniversitelerini kazanan adaylar ise 2026-2027 akademik yılında ödeyecekleri öğrenim ücretlerini ve yararlanabilecekleri burs olanaklarını merak ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de faaliyet gösteren vakıf üniversitelerinde ücretler; fakülte, bölüm, program ve burs oranına göre farklılık gösterebiliyor. Bazı üniversitelerde tercih sırası, başarı derecesi ve ödeme şekline bağlı ek indirimler de uygulanıyor. Peki, bu yıl özel üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’deki vakıf üniversitelerinin 2026-2027 lisans ve önlisans ücretleri...