Real Madrid - Alavés maçı canlı izle: Real Madrid - Alavés maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi?
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid ile Alavés karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabéu'da oynanacak mücadelede millî futbolcumuz Arda Güler'in performansı futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen Real Madrid, sahasında galibiyet hedefliyor. Son haftalarda sergilediği performansla dikkat çeken Arda Güler'in karşılaşmada görev alıp almayacağı merak ediliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar ise Real Madrid - Alavés maçı canlı izle bilgisini araştırmaya başladı. Peki Real Madrid - Alavés maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi? İşte Real Madrid - Alavés maçı canlı izle ekranı...
Real Madrid, La Liga'nın 14. haftasında Alavés'i konuk etmeye hazırlanıyor. Teknik direktör José Mourinho'nun Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği merak konusu oldu. Karşılaşma öncesinde Real Madrid - Alavés mücadelesinin maç saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından mercek altına alınan konu başlıkları arasında yer aldı. Peki Real Madrid - Alavés maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...
REAL MADRID - ALAVÉS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Alavés karşılaşması 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Santiago Bernabéu Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
REAL MADRID - ALAVÉS MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Alavés maçının Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. Futbolseverler karşılaşmayı yayıncı platformun televizyon ve dijital yayın seçeneklerinden takip edebilecek.
REAL MADRID - ALAVÉS CANLI İZLE EKRANI
Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler S Sport ve S Sport Plus yayınlarını takip edebilir. Dijital yayın seçeneği üzerinden mücadeleyi bilgisayar, tablet veya mobil cihazlardan izlemek mümkün olacak.
Maçın şifresiz yayınlanacağına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. İzleyicilerin canlı yayın için platformların güncel yayın programını kontrol etmesi gerekiyor.
ARDA GÜLER REAL MADRID - ALAVÉS MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Real Madrid'de gözler millî futbolcumuz Arda Güler'e çevrildi. İspanyol basınında yer alan maç önü muhtemel kadro tahminlerinde Arda Güler'in ilk 11'de görev alması bekleniyor.
PSV Eindhoven karşısında yaptığı iki asistle dikkat çeken genç futbolcunun Alavés karşısında da hücum hattında etkili olması bekleniyor. Ancak Arda Güler'in kesin olarak ilk 11'de yer alıp almayacağı, teknik direktör José Mourinho'nun açıklayacağı resmî kadroyla belli olacak.