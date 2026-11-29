ARDA GÜLER REAL MADRID - ALAVÉS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid'de gözler millî futbolcumuz Arda Güler'e çevrildi. İspanyol basınında yer alan maç önü muhtemel kadro tahminlerinde Arda Güler'in ilk 11'de görev alması bekleniyor.

PSV Eindhoven karşısında yaptığı iki asistle dikkat çeken genç futbolcunun Alavés karşısında da hücum hattında etkili olması bekleniyor. Ancak Arda Güler'in kesin olarak ilk 11'de yer alıp almayacağı, teknik direktör José Mourinho'nun açıklayacağı resmî kadroyla belli olacak.